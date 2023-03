"Me tienen harta", el fuerte mensaje de Andrea Legarreta: a quién se lo dijo

Debido a que es una persona pública y está hace años en el mundo de la televisión, Andrea Legarreta no tiene privacidad y siempre se convierte en un tema de conversación. Recientemente, su separación con Erik Rubín, provocó que su nombre y el de su ex pareja estuvieran en boca de todos. Algo que la presentadora esperaba, pero que ya la está hartando.

Aunque los usuarios de las redes sociales y varios integrantes del mundo del entretenimiento analizan la vida de la conductora, la estrella se enfureció con una persona en particular: Alfredo Adame, un ex compañero de Hoy. Lejos de guardar su furia, la presentadora estalló contra él.

Desde que anunció que el amor con Erik Rubín había terminado, Andrea Legarreta se convirtió en una de las mujeres del momento. Tanto en las redes sociales, como en programas de televisión y de radio, hablan sobre su separación y sobre la posibilidad de que la pareja vuelva a intentarlo en alguna oportunidad.

Aunque la estrella no disfruta que su vida privada esté en boca de todos, es consciente de que esto iba a ocurrir ya que ambos son figuras públicas. Pero lo que no se esperaba es el constante odio que recibe por parte de Alfredo Adame, quien tiempo atrás compartió trabajo con ella en Hoy.

Cada vez que su ex colega tiene una oportunidad para insultarla, la aprovecha. Como era de esperar, también opinó sobre la reciente separación de la conductora e hizo declaraciones bastante polémicas. “A Erik Rubín lo felicitó por haberse deshecho de ese cáncer”, comentó el actor sin miedo al qué dirán.

Al darse a conocer esta declaración, la prensa decidió buscar a la presentadora a la salida de Televisa y preguntarle qué opina sobre dichas palabras. Lo cierto es que Andrea Legarreta tampoco se quedó callada, y reveló que ya está harta de que su ex compañero hable de ella y esté constantemente criticándola.

“Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No para de hablar de mí. Habla a veces de mentiras, en su locura decidió hablar de mi”, comentó muy furiosa la conductora. Debido a que está cansada de la situación, le pidió a la prensa que no le pregunten a Alfredo Adame nada sobre ella.

Asimismo, la estrella reveló que en los próximos días compartirá más detalles sobre el proceso legal que enfrentará contra su ex compañero y actor de Televisa: “Les pido que no le pregunten de mí. Se siente con la libertad de opinar y de hablar. No formen parte de esto. Ya estuvo bueno, yo me haré cargo de eso. No vuelvan a poner mi nombre en su boca. No tiene nada que opinar de mi vida”.

Por supuesto, el enemigo de la conductora no se quedó atrás y respondió esta amenaza sobre una denuncia penal: “Si se la quiere agarrar conmigo, yo tengo tema con qué contestarle. Y no tengo uno, tengo 50 temas con qué contestarle y taponearle sus demandas. Cosas de lavado de dinero, podemos hablar de muchas cosas, de bandas criminales, de fraudes de bienes y raíces en Acapulco, podemos hablar de muchas cosas. A mí cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo”.