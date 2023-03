Héroe nacional: crearon un billete con la cara de Pedro Pascal

En poco más de dos meses Pedro Pascal se convirtió en la sensación del momento. El 2023 arrancó con dos súper estrenos de mucho éxito a nivel mundial que tienen al actor chileno como su protagonista: la tercera temporada de The Mandalorian en Disney + y The Last of Us, la serie de HBO Max basada en un videojuego de Playstation. Sus virtudes lo posicionaron como uno de las estrellas preferidas de la pantalla y es por eso que un artista argentino decidió retratarlo nada más y nada menos que en un billete de mil pesos del país donde Pascal es originario.

Si bien lleva varios años en Estados Unidos, donde ha protagonizado varios éxitos, Pedro Pascal es orgullosamente chileno, por lo que no han dudado en rendirle homenaje a "Pedrito" en una de las monedas de su país natal. Quien creó el billete chileno de 1000 pesos con la cara de Pedro Pascal en su papel de Joel (The Last of Us) fue el artista argentino Sergio Guillermo Díaz, quien mostró su obra en acrílico sobre la moneda.

Un artista argentino creó un billete chileno con el rostro de Pedro Pascal en The Last of Us.

"Voy a extrañar los domingos de The Last of Us", escribió en Instagram Sergio Guillermo Díaz, en referencia al último capítulo de la serie de HBO Max cuyo final de temporada se transmitió el domingo 12 de marzo en el preciso momento en el que se estaba trasmitiendo la 95 gala de los Premios Oscar en Los Ángeles, evento en el que Pascal fue un invitado de honor y elegido para entregar la estatuilla a Mejor Corto Animado junto a Elizabeth Olsen.

Sergio ha compartido en Instagram otras intervenciones, como el rostro de Bob Ross, Leonel Messi y Maradona entre otras creaciones como Grogu de The Mandalorian, que ya estrenó su tercera temporada por Disney+, entre otros. ¿Habrá visto Pedro Pascal su rostro en un billete? ¿Qué pensará sobre esta obra de arte? Lo que más esperamos del actor es que siga tomando el mando de súper producciones que, prácticamente, es su talento innato.