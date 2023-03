Este fue el penoso episodio que afectó tanto a Shakira como a Clara Chía

Todavía no llegó el día en que no se hable de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué y sobre la nueva novia del ex jugador del Barcelona, Clara Chía Martí. En estos diez meses que lleva la separación se lanzaron canciones de despecho en contra del deportista, noviazgos no confirmados por parte de la colombiana, rumores de infidelidad, una fuerte disputa por la tenencia de los hijos, el desprecio de los trabajadores de Kosmos hacia Clara, los medios de comunicación invadiendo las distintas propiedades y una ola masiva de haters que aún sigue activa.

De acuerdo con el periodista Jordi Martín, las imágenes que publicó la revista Hola España en 2022, en donde la joven de 23 años y Piqué aparecen tomados de la mano en una boda, lastimaron no solo a la intérprete de Monotonía sino también a la actual novia del ex futbolista. “En el momento en que supe que las fotografías saldrían a la luz, se lo comuniqué inmediatamente al hermano de Shakira y el día de la publicación, Shakira estaba abatida”, confesó Jordi en entrevista con Shirley Radio.

Tanto Shakira como Clara Chía se vieron muy afectadas hace unos meses cuando se hizo pública esta fotografía de la joven de 23 años en un casamiento con Gerard Piqué.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, ya que el colaborador del paparazzi detalló que Clara Chía Martí quedó realmente afectada, pues a raíz de esa publicación, le llovieron críticas en redes sociales. “Este verano, cuando hice esas fotos, que fueron en una boda, Clara llevaba un vestido de rayas y se le marcaba un poco la barriga. Tenía el pelo así un poco encrespado y me acuerdo que eso fue una lluvia de críticas a nivel global”.

“Un compañero de Kosmos, la empresa de Piqué donde trabaja Clara, me dijo: ‘Jordi, qué fuerte, Clara Chía ha llegado muerta, abatida y llorando, diciendo que esas fotos le habían arruinado la vida, que el mundo entero le estaba criticando’”, detalló el periodista.

Clara Chía consideraba que había salido muy mal en esas primeras fotos públicas y Shakira todavía estaba muy dolida para que el nuevo noviazgo de Gerard Piqué se diera a conocer.

Las fotos a las que se refiere Jordi Martín fueron publicadas en agosto de 2022, tres meses después de que se anunciara la su ruptura de Shakira y Piqué. Las imágenes, que de inmediato se viralizaron en Internet, fueron captadas en Costa Brava, en España, durante la boda de uno de los mejores amigos del ex defensa del Barcelona.