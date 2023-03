Así están los hijos de Pamela Anderson: uno es el clon de su madre

Luego del estreno de 'Pam & Tommy' por la plataforma Hulu en 2022, la vida de Pamela Anderson y su matrimonio con el músico Tommy Lee volvió a situarse en medio de todos los flashes. A mediados de los '90 y como parte de una romance que fue un tobogán de sensaciones, muchos de sus secretos estuvieron guardados debajo de la alfombra.

Pero esto tendría un nuevo capítulo con el lanzamiento de 'Pamela, a Love Story', la miniserie de Netflix. Allí, Pamela se mete de lleno en los diferentes misterios y las polémicas que giraron alrededor de su vida durante tantos años, haciendo foco obviamente en la turbulenta relación con el rockero.

Así lucían hace algunos años Brandon y Dylan, los dos hijos de Pamela Anderson.

La actriz estuvo casada con Lee por tres años, entre 1995 y 1998. Durante ese sorpresivo matrimonio (se casaron 96 horas después de conocerse) tuvieron dos hijos: Brandon Thomas Lee, que nació el 6 de junio de 1996; y Dylan Jagger Lee, que llegó a este mundo el 29 de diciembre de 1997.

Más allá de que la famosa estrella tuvo varias parejas y matrimonios dentro de su vida (Kid Rock, Rick Salomon, Jon Peters, Dan Hayhurst), solo con el mencionado músico llegó a tener hijos.

Brandon es el primer hijo de la pareja y siguió los pasos de su madre, convirtiéndose en actor y modelo. Ha desfilado para importantes marcas como Dolce y Gabbana. Tiene 26 años.

Un dato particular de la vida de Brandon es que, heredando la pasión por la industria del entretenimiento, fue el encargado de producir el mencionado documental de su madre. Además protagonizó películas como 'Sierra Burgess Is a Loser', 'Cosmic Sin' y 'Blackjack: The Jackie Ryan Story'

Tanto Brandon como Dylan tienen muchas similitudes físicas con su madre, Pamela Anderson.

Por su parte, Dylan tiene un perfil mucho más bajo que el de su hermano mayor pero lo que llama la atención de él a primera vista es su impresionante parecido físico a Pamela, con las mismas características en sus rostros.