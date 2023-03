Así está hoy Luna, la hija menos conocida de Uma Thurman

Uma Thurman es sin dudas una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, destacándose en un sinfín de proyectos que la catapultaron a la fama pasando por la saga de 'Kill Bill', 'Pulp Fiction', 'La verdad sobre perros y gatos' y tantas otras. Con los años, logró hacerse un renombre dentro de la industria, abrazándose a una enorme popularidad.

Para el año 1997, la actriz protagonizó el film 'Gattaca: experimento genético', protagonizando dicha película junto a Ethan Hawke, quien resultó ser su pareja y su esposo entre 1998 y 2005. Fruto de aquella relación, Uma tuvo dos hijos: Maya (1998), conocida por seguir los pasos de sus padres y ser una actriz en ascenso; y Levon (2002).

Así era Luna Thurman, la hija de Uma Thurman, hace algunos años.

Pero la estrella se convirtió en madre por tercera vez años más tarde, luego de comprometerse con el financiero francés Arpad Busson. Producto de este vínculo, en 2012 dio a luz a una niña llamada Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman-Busson, apodada Luna.

Luna Thuman-Busson nació el 15 de julio de 2012 y actualmente tiene 10 años, siendo noticia luego de darse a conocer que la pequeña también estaría interesada en seguir los pasos de su madre y media hermana Maya.

Los fanáticos de Thurman se han llevado una gran sorpresa al ver el impactante parecido de la pequeña con su madre, ya que la niña posee los mismos rasgos físicos y es la doble de su madre cuando era más chica.

Oculta en el anonimato, la pequeña, de diez años, meses atrás la pequeña debutó en una alfombra roja acudiendo junto a la consagrada actriz al estreno del musical de Broadway 'Some Like It Hot', adaptación del clásico 'Con faldas y a lo loco' de Marilyn Monroe.

La última aparición en público de Luna Thurman, la hija de Uma Thurman.

No fue la primera vez que Luna pasó a estar bajo los flashes. Y es que cabe recordar que cuando tenía apenas 4 años fue protagonista de las primeras planas sin buscarlo, luego de la pelea que mantuvieron sus padres por su custodia.