Qué fue de Jessica Alba, la actriz "científicamente perfecta" de Hollywood

Jessica Alba fue uno de los íconos femeninos de Hollywood a principios de este milenio. Se convirtió rápidamente en una de las estrellas más deseadas de los 2000, pero de un momento a otro decidió bajar su perfil y hasta retirarse del mundo de la actuación. ¿Por qué?

El salto a la fama de Jessica se dio de manera repentina. Debutó con apenas 13 años en 'Un campamento en ninguna parte' de 1994, pero comenzó a llamar la atención de todos en filmes como 'Jamás besada' y 'El diablo metió la mano' de 1999.

Luego llegó su salto más fuerte, protagonizando dos películas que tuvieron muy buena repercusión: 'Los 4 Fantásticos' y 'Sin City', ambas en 2005. Para ese entonces tenía 24 años, y si bien siguió mostrándose en varios proyectos su figura se fue apagando con el paso de los años. De hecho, en 2007 un estudio reveló que la actriz era un mujer científicamente perfecta, convirtiéndose en la mujer más bella del planeta para muchos.

El paso a las sombras de Jessica tuvo que ver con algo que sintió la actriz en ese momento: se dio cuenta de que la mayoría de las veces se le exponía más por su belleza o como un objeto sexual, que por valorar sus capacidades para actuar.

Esto sin dudas nos remite a un claro ejemplo como lo fue el de Scarlett Johansson, que hace algunos meses atrás también denunció ser sexualizada por Hollywood en sus primeros años de carrera. Si bien la rubia de Manhattan logró romper ese encasillamiento de la industria, no fue lo mismo para Alba, que no resistió todo lo que se le vino encima.

"Estaba cansada de ser 'la chica en bikini de las películas'", confesó, hoy ya con 41 años pero manteniéndose radiante como siempre. Y hasta demostró ser mucho más que 'una chica bonita', transformándose en una exitosa empresaria dueña de una marca de artículos para bebés, mujeres y el hogar.

"No podía volver a lo que estaba haciendo antes y ser auténtica. No podía. Ya no me importaba de la misma manera", confesó Jessica en su momento, destacando también el hecho de que estaba a punto de ser madre por primera vez en 2008 (tiene tres hijos: Honor, Haven y Hayes) y quería darle prioridad a su salud.