¿Qué dijo Gabriel Soto sobre los comentarios de su ex suegra Rosalba Ortiz?

Geraldine Bazán y Gabriel Soto fueron una de las parejas más queridas del medio, sin embargo, luego de su divorcio la madre de la actriz, Rosalba Ortiz, esperaba que el galán y su hija se reconciliasen hasta que apareció Irina Baeva y esto ha ocasionado que critique en público en varias oportunidades a su ex yerno por la relación que mantiene con la rusa. Recientemente, la ex suegra del protagonista de la telenovela “Mi camino es amarte” volvió a la carga contra el actor quien respondió a sus fuertes declaraciones.

Geraldine Bazán y su madre Rosalba Ortiz, quien volvió a criticar la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva.

Así fue que Ortiz dio a entender que la relación entre Soto y Baeva era una suerte de “caricatura”. "Es holograma y es Metaverso, en pocas palabras me vale, ya. El Metaverso, mira ahí que lo investiguen, porque luego la otra no entiende de lo que yo hablo, luego ni entienden lo que digo", dijo Rosalba.

Ante estos dichos de su ex suegra, el reconocido actor se refirió al respeto que le tiene a la madre de Geraldine. "No me molestan los comentarios de Rosalba. Respeto mucho a mi exsuegra, es la abuela de mis hijas. Mientras nos mantengamos todos con respeto, creo que todo se puede llevar bien. No hablo con ella", expresó Gabriel.

No es la primera vez que la ex suegra de Gabriel So critica su relación con la actriz rusa Irina Beva.

Es sabido que la relación de Soto y la actriz rusa ha pasado por varias polémicas, y en torno a ello han surgido una serie de especulaciones que apuntan a que, a pesar del tiempo que llevan juntos, el noviazgo no termina de consolidarse. Con respecto a esto, el actor aclaró que con el tiempo ha aprendido a vivir con esas controversias alrededor de su pareja, pero dejó en claro que para él lo más importante es el respeto. "No me afecta. Ya estamos curtidos, ya llevamos tantos años en esto que, hasta cierto punto, estamos acostumbrados, puede ser. Pero, finalmente, lo he dicho, somos figuras públicas, me queda claro", dijo el galán.

"La gente se interesa en nuestra vida personal, pero todos somos seres humanos, y tenemos una parte que se tiene que mantener privada, no hay que cruzar esa línea, muy delgada, del respeto y de la información que se da, y como se tergiversa. Se da información falsa, amarillista que, finalmente, llegan a dañar. Eso es lo que he dicho que, muchas veces, dañan familias, matrimonios, relaciones con hijos y padres por inventar o por sacar una nota. Es por eso que muchos de mis colegas nos hemos unidos a hacer demandas", comentó Gabriel Soto.

Para finalizar, el actor aseguró que su relación con Irina Baeva esté en un gran momento y que sigue trabajando en proyectos personales y profesionales sin hacer caso a los comentarios negativos que le llegan a los oídos.