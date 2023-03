Ninel Conde responde a quienes critican su rostro y cuerpo por ser resultado de cirugías

Ninel Conde ha estado envuelta en varias polémicas durante mucho tiempo, debido a los cambios físicos que mostró durante el paso del tiempo. Sin ir más lejos, hace unos días los fanáticos volvieron a criticar sus labios ya que, según ellos, se veían demasiado prominentes por lo que le pedían que dejara de abusar con los procedimientos estéticos. Ahora, la conductora respondió a quienes aseguran que su rostro y cuerpo son producto de las cirugías plásticas a las que se sometió.

Asimismo, Ninel Conde aclaró que no le molesta el paso de los años, ni la edad. "No voy a aclarar tonterías. No sé de qué hablan. Pero al final del día estoy súper contenta. Todas tenemos arruguitas y son maravillosas, son experiencias que uno tiene. Si tengo y muchas, no pasa nada", expresó la conductora al programa de televisión “El gordo y la flaca” en una reciente entrevista.

Además de las críticas que recibió Ninel por su físico, al publicar una foto junto a Maluma y Marc Anthony, el “Bombón Asesino” también fue blanco de algunos ataques por dicha imagen, a lo que reaccionó diciendo que era parte de un encuentro en una entrega de premios donde estuvieron juntos.

"Nos invitaron y la pasamos súper bien. Todos nos tomamos fotos con todos. La verdad, es que fue una noche muy bonita y muy especial. Como lo quieran tomar está bien. La pasé súper esa noche y disfrutamos muchísimo. Maluma es un tipazo y, bueno, nos saludamos y nos tomamos la foto", aclaró Conde.

Por otro lado, ninguna crítica parece afectar a la también cantante, que está preparando un disco con Don Omar como productor. "Tenemos una colaboraciones que no les podemos decir. El disco tendrá cumbias con toques urbanos, obviamente, algunas van a ser más urbanas, otras más cumbias. Mezclas, fusiones. Estamos preparando, no puedo decir qué, pero ya encontramos el ritmo perfecto y la colaboración perfecta", finalizó Ninel Conde.