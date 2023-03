Erik Rubín confesó que sigue viviendo en la misma casa con Andrea Legarreta

Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al mundo del espectáculo el pasado 23 de febrero de 2023 al anunciar que luego de 22 años de matrimonio habían decidido separarse. A través de un comunicado publicado en sus respectivas redes sociales, los famosos aclararon que entre ellos había mucho amor aún y que su ruptura no se debió a ningún conflicto con terceras personas. Asimismo, la ex pareja se ha mostrado junta en público en varias ocasiones ya desde el fin de su relación, como lo hicieron recientemente en un programa de televisión donde aclararon que la decisión que tomaron fue trabajada en terapia de pareja.

Si bien Andrea Legarreta y Erik Rubín fueron muy transparentes en todo momento al realizar declaraciones respecto a su separación, aclarando siempre que lo primero es la familia, se desconocía que el cantante todavía sigue viviendo en su casa familiar junto con su aún esposa y sus hijas, y que le está costando irse del hogar. "No he salido, está pronosticado que sea en dos semanas. Voy a extrañar, no me quiero salir", reveló el también productor musical al programa mexicano de radio “Todo para la mujer” de Radio Fórmula.

Rubín volvió a expresar que el proceso de separación le es muy difícil y confesó que tuvo pesadillas desde la ruptura, pero, trata de mantener la mente positiva confiando que todo se resolverá para el bien de todas las partes. "Darte ese tiempo con la pareja, en algún momento das por hecho que esa persona va a estar ahí y empiezas a descuidar, a lo mejor por los hijos, el trabajo, pero ¿dónde está la pareja? Desde el amor todo es perfecto y todo se acomoda", dijo el ex integrante de la agrupación “Timbiriche”.

Lo cierto es que Andrea Legarreta y Erik Rubín tienen en claro que seguirán conviviendo como familia por el bienestar de sus dos hijas, y también porque han revelado que son socios en varios proyectos profesionales que llevan delante de manera conjunta.