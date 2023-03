El momento más incómodo de Pedro Pascal en los Premios Oscar 2023

Pedro Pascal se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional y este 2023 es sin dudas su año definitivo. Con el estreno de The Mandalorian en Disney + y el gran éxito de The Last of Us en HBO demostró su vasto talento y su capacidad para adaptarse a distintas circunstancias, según su personaje se lo exija. Era una de las estrellas más esperadas de la gala de los Premios Oscar pero antes tuvo que hacer su entrada triunfal por la alfombra champagne y allí lo esperaban los fotógrafos y periodistas para hablar un rato con él en la previa de otra noche inolvidable.

A pesar de los buenos momentos que vivió Pedro Pascal en los Premios Oscar 2023, el actor chileno pasó por un momento incómodo durante la alfombra champagne en su encuentro con los conductores Axel Kuschevatzy y Lety Sahagún. Pedro Pascal comenzó mostrando un poco de incomodidad cuando le dijeron "hay que decirlo, eres el hombre del momento", a lo que el actor respondió "¿Hay que decirlo?".

Pedro Pascal fue una de las grandes estrellas en la noche de los Premios Oscar 2023.

Sin embargo, la incomodidad escaló un poco más cuando le dijeron que esa noche también se transmitía el último episodio de la primera temporada de The Last of Us por HBO Max: "creo que tú fuiste el que diste el spoiler de que ahí viene la segunda temporada", le dijeron a Pascal. El actor no dudó en aclarar las cosas, diciendo: "no no fue mi culpa para nada, fue un anuncio oficial que pasó para todo el mundo (…) ¿pero estás tratando de echarme la culpa, lo entendí mal?".

Sin embargo, todo se trató de una confusión, pues lo que la entrevistadora quiso preguntar era sobre la teoría de que la segunda temporada de The Last of Us podría grabarse este año, sin embargo no se trataba de un spoiler, por lo que Pedro dijo que estaba nervioso: "creo que sí va a pasar, pero nada confirmado. Estoy nervioso", dijo para romper la tensión.

En las redes sociales, los usuarios hablaron de la incomodidad de Pedro, pero también de la forma en que manejó la situación, en cómo siempre fue amable y celebraron verlo hablar en español.