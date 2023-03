Desde la alfombra roja, Dua Lipa escandalizó a los presentes con el vestido Versace más sensual y elegante

No es casualidad que las marcas más reconocidas de la industria de la moda acudan a ella y le pidan ¡por favor! Que desfile y luzca sus prendas exclusivas. Es que además de la actitud y la belleza que caracterizan a Dua Lipa, se ha convertido en poco tiempo en una referente indiscutida de las últimas tendencias y todos sus fans caen rendidos a sus pies cada vez que la artista comparte sus outfits. Hace unos días, la firma italiana Versace organizó un evento y la cantante se llevó todas las miradas con el vestido negro más sensual de toda la casa de alta costura.

En marzo de 2022, la directora artística de Versace habló con Vogue en una entrevista exclusiva. Describió a la mujer que representa a su firma con estas palabras: ‘Es poderosa, segura de sí misma, no tiene miedo de mostrar quién es a través de su estilo. No se trata sólo de su aspecto, sino de su actitud, de su espíritu. Tiene voz. Es decidida, tiene poder, es fuerte y no tiene miedo’.

Dua Lipa incendió la alfombra roja con el vestido más sensual y elegante de Versace.

Y es que la confianza es la clave. El pasado 9 de marzo de 2023, Donatella reunió a un puñado de celebridades en la Ciudad de los Ángeles, para presentarles una serie de siluetas deslumbrantes. Gigi Hadid, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski. Las modelos más destacadas del momento incendiaron la pasarela junto a Anne Hathaway, Pamela Anderson, Miley Cyrus y Demi Moore, entre otras.

Para brillar en la primera fila de este impactante desfile, las invitadas rivalizaron en creatividad. Entre ellas se encontraban Dua Lipa quien apareció como musa de la marca italiana y acaparó todas las miradas y los flashes.

El vestido Versace le quedaba entallado al cuerpo a Dua Lipa como si hubiera sido hecho para ella.

La diva del pop estrenó un vestido negro de columna que volvió a electrizar la alfombra roja al entallarse tan perfectamente a su incendiaria figura. En el caso de los accesorios, la cantante sólo añadió un par de zapatos de tacón puntiagudos de tiras y una pulsera dorada. El vestido debía tener todo el protagonismo. Confianza y poderío era lo que emanaba Dua Lipa, además de la cuota de elegancia por la que se suele caracterizar Versace, y una cosa es segura: su look no podrá olvidarse fácilmente.