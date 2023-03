Así es “Tríada”, la nueva serie de Maite Perroni en Netflix

La “Tríada” o “Tryptch” es la nueva serie de la plataforma de streaming Netflix protagonizada por la actriz mexicana Maite Perroni, que está inspirada en hechos reales y cuenta las historias de tres mujeres idénticas. Esta producción de suspenso fue escrita por la guionista Leticia López Margali, la creadora de “Oscuro deseo”, en la cual también participa la esposa del productor Andrés Tovar, con quien se casó en octubre de 2022.

“Rebecca” es una agente de medicina forense que encuentra muerta a una mujer idéntica a ella, “Aleida”, quien se desempeña como una alta ejecutiva. "Era como tener en frente a un espejo", dice en el tráiler Maite Perroni. Tras investigar dicha muerte, “Rebecca” descubre a una tercera mujer, quien es bailarina y también es igual a ella llamada “Tamara”. Así es que la funcionaria descubre que las tres nacieron el mismo día y el misterio comienza a crecer en base a estos datos.

Maite ya había participado en la exitosa serie "Oscuro deseo" de Netflix.

Esta nueva serie está inspirada en la historia real de trillizos idénticos que fue relatada en el documental “Tres desconocidos idénticas” en 2018. Los hermanos Eddy Galland, David Kellman y Bobby Shafran que se reencuentran cuando era ya adultos luego de ser separados al nacer. Lo cierto es que los trillizos se enteraron más tarde que fueron parte de un experimento social en el cual fueron adoptados por tres familias diferentes.

"Tríada" está inspirada en hechos reales.

Maite Perroni, quien fue nombrada como una de “Las 25 Mujeres más Poderosas” según el medio “People en Español”, cuenta con una interpretación brillante en “Tríada”, y acompañada de un elenco de primer nivel conformado por David Chocarro, que interpreta al jefe de “Rebecca”, Flavio Medina, da vida al esposo de “Aleida”, Nuria Bages, hade de la psicóloga de “Aleida”, y Ofelia Medina, como la madre de “Rebecca”.

Mientras "Rebecca" se acerca cada vez más a descubrir la verdad sobre su origen, más corren peligro ella y su hermana "Tamara", ya que muchos tratan de esconder este perturbador secreto.

"Gracias infinitas a todos los que han visto TRIADA. Somos la serie número 1 a nivel mundial de habla no inglesa y el segundo lugar global después de “Outer Banks”. ¡No lo puedo creer! Solo puedo sentir agradecimiento profundo. Me da mucha alegría saber lo que podemos lograr mundialmente hablando con el contenido que hacemos desde nuestros países como latinos. No hay que ponernos límites, hay que seguir trabajando en equipo, confiando en todo lo que podemos lograr", escribió Maite Perroni en su cuenta de Instagram.