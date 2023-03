La Materialista causando polémica tras hablar mal de la hija de Natti Natasha

Durante su estadía en La casa de los famosos, La Materialista logró convertirse en una de las participantes más polémicas y carismáticas. Aunque recibía el hate de algunos usuarios, eran muchas las personas que estaban a su favor y que la apoyaban a través de las redes sociales. Sin embargo, uno de sus comentarios más recientes generó mucha polémica.

Comenzó a dar vueltas por internet un fragmento del programa, donde se puede ver a la cantante de género urbano hablar de Vida Isabelle. Se trata de la niña que tuvo Natti Natasha junto a Raphy Pina, la cual tiene solamente un año de vida. Su crítica hacia la pequeña se hizo viral en las redes, y provocó un sinfín de comentarios.

La Materialista se burla de Vida, la hija de Natti Natasha

El clip en cuestión que fue sacado de La casa de los famosos, muestra a La Materialista manteniendo una charla con sus compañeros Osmel Sousa, Aylin Mujica y Samira. En dicha conversación, la cantante de género urbano se refiere a la hija de Natti Natasha: “Va a ser bonita cuando sea grande. No tanto… Es muy cacona. Tiene la cabeza muy grande… mucho más grande del cuerpo“.

Al criticar la apariencia de una niña menor de edad, los usuarios de las redes sociales no la perdonaron y saltaron en defensa de la pequeña Vida Isabelle. De esta manera, se dirigieron a las cuentas oficiales de la estrella y le dejaron comentarios repletos de críticas: “Ofendiste a una niña. Eso Dios no perdona”, “Lo que hiciste se llama Bullying“, “No eres humana, no tienes corazón“.

Aunque los participantes del reality show están aislados y no saben lo que está ocurriendo en el afuera, sus cuentas en las redes sociales son manejadas por sus equipos o mánagers. De esta manera, desde la cuenta de Instagram de la dominicana decidieron compartir un comunicado pidiendo disculpas por los polémicos dichos.

“¡Tuve unos días difíciles! En cual me llene de incertidumbre y solo me pregunto si vale o no la pena el sacrificio. ¡En ocasiones no pensamos aquí dentro! Cometemos errores humanos que ni imaginamos como fuera se ve. Siento que quiero hacerlo bien y solo pido perdón si afecto a alguien.“, dice el comunicado en cuestión.

La Materialista se enfrenta a una nueva polémica.

“Cómo todos tengo mis días en al y en baja! Solo pedir perdón a Dios por no agradecerle por tantas bendiciones y seguimos firme luchando y con fe! #materialistafamily gracias por su apoyo! Seguro vendrán días mejores y todo al tiempo de Dios! Cuento con ustedes!”, finaliza el pedido de disculpas.

El enojo del público es tan grande, que luego de este comunicado la cuenta de La Materialista pasó a estar inactiva y suspendida. Con respecto a Natti Natasha, la cantante aún no rompió el silencio por las críticas que recibió su pequeña bebé.