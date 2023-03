Estos son los próximos proyectos de Brendan Fraser, el Mejor Actor del año

Luego de una noche soñada llena de alegría, adrenalina, euforia y festejos, hay algo innegable y es que Brendan Fraser dejó la vara muy alta tras su interpretación de Charlie en The Whale. Cabe recordar que el actor fue ovacionado durante seis minutos en el Festival de Cine de Venecia celebrado el año pasado y ahora todos entendemos por qué. El protagonista de La Momia se llevó a casa su primera estatuilla dorada y marcó un hito en la historia del cine al ser su regreso tan esperado. Pero no piensa quedarse quieto: ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos para seguir yendo por todo.

La vida del actor no ha sido nada fácil, ya que tuvo que alejarse por cuestiones físicas, pero también por un abuso sexual que sufrió en 2003 y se permitió hablarlo en 2018. “Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, dijo en un emotivo discurso ante los presentes.

Uno de sus siguientes trabajos, y de los más esperados por la audiencia en todo el mundo, es Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese. Se trata de la adaptación del bestseller Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI de David Grann acerca del descubrimiento de petróleo por parte de la tribu Osage en Estados Unidos. Fraser interpreta a W.S. Hamilton y estará acompañado de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Jesse Plemons, entre otros. Se estrenará en algún momento de 2023.

Al mismo tiempo que se confirmó su presencia en el film de Scorsese, se anunció que también estaría en Brothers, una comedia dirigida por Max Barbakow y escrita por Etan Cohen y Macon Blair. Por el momento no hay fecha de estreno, pero se sabe que la producción también contará con otros rostros reconocibles como Josh Brolin, Peter Dinklage, Glenn Close y Taylour Paige.

Primera imagen de Brendan Fraser en el rodaje de la nueva película de Scorsese, "Killers of the Flower Moon". Me alegra enormemente verlo de nuevo en acción uD83DuDE18uD83DuDE18uD83DuDE18uD83DuDE18 pic.twitter.com/MWgMWIRjb2 — La batcueva del cinéfilo uD83EuDD87uD83CuDF06 (@brucebatman007) August 17, 2021

El siguiente título que mantiene a Brendan entre los créditos es Behind The Curtain Of Night, uno de los proyectos más misteriosos de la industria actualmente, ya que se mantiene en posproducción desde 2015 y no está claro si en algún momento se estrenará. En esta premisa interpretaría a Ronay, un hombre que, tras ser declarado muerto por segunda vez, vuelve a la vida con la posibilidad de conocer todas sus vidas pasadas.