El incómodo encuentro con sabor a desplante entre Austin Butler y Vanessa Hudgens en la alfombra champagne

Aunque su decisión fue razonable, la audiencia no entendió por qué Austin Butler no quiso cruzarse con su ex novia, la también actriz Vanessa Hudgens, con quien estuvo en pareja casi una década. De hecho, ambos se encargaron de confirmarle a la prensa que todo había finalizado en buenos términos y se deseaban lo mejor mutuamente, teniendo en cuenta que la protagonista de High School Musical fue quien empujó al intérprete de Elvis a audicionar para este papel que le valió su primera nominación como Mejor Actor en la gala 95 de los Premios Oscar.

El intérprete, de 31 años, acaparó todas las miradas gracias a su elegante esmoquin, su innegable atractivo y un peinado extremadamente cuidado que, en opinión de algunos comentaristas, mereció su propio galardón. El guapo californiano es plenamente consciente de las pasiones que levanta, especialmente cuando se ahonda en el plano sentimental. Quizá por ello, Butler hizo todo lo posible para que su presencia en la alfombra roja, o mejor dicho color champagne, girara únicamente en torno a su buen hacer profesional en la popular biopic sobre Elvis Presley.

Austin Butler está en pareja actualmente con Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford.

Tanto es así, que el artista decidió no posar ante los fotógrafos junto a su actual pareja, la modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, y hacerlo en su lugar con su mánager, James Farrell.

"Hoy vengo con mi mejor amigo, que también es mi agente. Le debo toda mi carrera, así que lo traigo a modo de agradecimiento. Quería que estuviera a mi lado esta noche", explicó en conversación con Ashley Graham, la encargada de cubrir el paso de las estrellas hacia el interior del Dolby Theater para la cadena ABC. "Es un sueño hecho realidad", expresó sobre las sensaciones que le embargaban con su primera candidatura a la estatuilla dorada.

Austin Butler y Vanessa Hudgens estuvieron en pareja casi 10 años.

Curiosamente, otra de las reporteras que estaba en la entrada del auditorio era Vanessa Hudgens, protagonista de la afamada saga de películas de Disney High School Musical y ex novia del nominado.

A muchos tuiteros les llamó la atención que Butler no se acercara a charlar con ella, teniendo en cuenta que la intérprete ya había hablado con el director de Elvis, Baz Luhrmann, así como con otros profesionales de la cinta. Pese a que ciertos internautas describieron el gesto como un "desplante" por parte del actor, lo cierto es que ambos habrían decidido evitar, de mutuo acuerdo, cualquier interacción en público para no desviar la atención de los temas puramente cinematográficos.