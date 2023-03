Desde el entorno de Piqué apuntan a Shakira como la villana de la relación

Desde que anunciaron su separación, Shakira y Gerard Piqué han estado en boca de todos. La audiencia no podía creer como su matrimonio, que duró varios años y parecía ser un cuento de hadas, llegó a su fin tan abruptamente. ¡Y eso no fue todo! La polémica surgió cuando comenzaron a dar vueltas los rumores de infidelidad por parte de él.

Cuando la cantante aún intentaba arreglar su corazón roto, el ex futbolista ya se encontraba en pareja con Clara Chía y viviendo su gran amor frente a las cámaras sin importar el qué dirán. Desde entonces, la colombiana se animó a contar la verdad a través de sus canciones que se volvieron un éxito.

Salen a la luz detalles sobre la relación entre Shakira y Gerard Piqué.

De esta manera, la audiencia comenzó a ver al deportista como el “malo de la película“ y como la persona que destrozó el corazón de la estrella. Sin embargo, un amigo muy cercano de él, reveló recientemente que nada es lo que parece y que Shak es realmente la “villana“ de la historia.

¿Gerard Piqué es el bueno y Shakira la villana?

Jordi Basté, gran amigo del ex futbolista, sembró dudas sobre los detalles que salieron a la luz respecto a la separación de Gerard Piqué y Shakira. De acuerdo con sus palabras, la versión de la historia que cuenta la colombiana a través de sus canciones no es real. Esta información la compartió en el program Latexou de RTVE Catalunya, donde no tuvo miedo de dejar en claro que es Team Piqué.

"Conozco a Shakira, pero mi amigo es Piqué" comentó el periodista, quien tiempo antes había revelado que la estrella colgó una bruja en su balcón para molestar a sus suegros. "Gerard no ha hablado de su separación. En tres meses se ha convertido en el malo de la película y hasta que no sepamos los detalles, no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices y algunos nos sorprenderán".

De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que todos los detalles que conocemos respecto a la separación y a la supuesta infidelidad del futbolista no serían ciertos. "Quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal", advirtió el amigo del deportista.

Gerard Piqué junto a su amigo Jordi Basté.

Pese a que Jordi Basté es amigo del ex futbolista, dejó en claro que solamente coincidió tres o cuatro veces con ambos. De esta manera, no conoce mucho a la barranquillera. Aun así, cree que esas pocas ocasiones fueron suficiente para darse cuenta de un importante detalle.

"Ella es una profesional y después de comer [en un restaurante] va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta", explicó el periodista en cuestión. Aunque halagó a la cantante en este punto, sigue sin creerle el papel de víctima y asegura que no todo es lo que parece.

Lo cierto es que la ex relación entre Shakira y Gerard Piqué continúa siendo un problema. Mientras el ex futbolista debe hacerle frente a todas las canciones que la colombiana le dedica, ella se prepara para su próxima mudanza a Miami junto a sus hijos. Algo que no genera nada de felicidad en el deportista, ni tampoco en sus familiares.