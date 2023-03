Respirá profundo antes de ver a Salma Hayek posando con una bata blanca de escote pronunciado

La hermosura natural de Salma Hayek no es novedad, mucho menos, al ser considerada una de las mujeres latinas más bellas del mundo. Sin embargo, siempre está buscando la forma de impactar a sus fans y seguidores con looks atrevidos y sensuales que destaquen lo mejor de sus curvas. La edad no es ningún impedimento para la mexicana que enamora de sólo mirarte. En su última sesión de fotos compartida en Instagram incendió las pantallas al posar con una bata de satén muy sugerente.

Si bien Salma Hayek comenzó su carrera como actriz en nuestro país, en el año 1991 decidió llegar a Hollywood para convertirse en una de las actrices hispanohablantes más influyentes de todas. Comenzó a tener protagonismo en películas como Desperado, Abierto hasta el amanecer, entre otras. Pero, es recordada por haber personificado a Frida en la película que lleva ese nombre y por la que recibió una nominación a los Premios Oscar.

Lo que caracteriza a Salma Hayek es que es dueña de un cuerpo increíble y hace unos años confesó que no usa bótox ni tampoco otros tratamientos estéticos para el cuidado de su piel. La actriz y esposa del empresario Francois Pinault dijo que su arma secreta es totalmente natural que consiste en un antiguo remedio maya llamado tepezcohuite que se ha utilizado por siglos y sirve para el cuidado del rostro.

Por otro lado, a sus 56 años, Salma Hayek demuestra porqué sigue siendo una de las mujeres más hermosas del mundo y desde su cuenta de Instagram donde tiene más de 23 millones de seguidores, lo hizo con una bata de satén de color blanco con el que presumió su escote y terminó enamorando a todos. La actriz compartió una producción de fotos con la que hizo revolucionar las redes.

Salma Hayek posó con una bata con escote y revolucionó Instagram.

En otro de los posteos compartidos por Salma Hayek, la actriz que tiene millones de seguidores en su Instagram, enamoró a todos cuando lució un ajustado vestido para la entrega de los Brit Awards. La actriz no sólo demuestra su talento con sus últimas actuaciones, sino que lo hace enamorando con su belleza.