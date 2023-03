Paulina Rubio habló del divorcio de Andrea Legarreta y su ex, Erik Rubín

No es un secreto que Paulina Rubio estuvo envuelta en un triángulo amoroso con la cantante Alejandra Guzmán y Erik Rubín, quien anunció hace casi un mes que luego de 22 años de matrimonio ponía fin a su relación sentimental con Andrea Legarreta. Ahora, “La Chica Dorada”, quien compuso en su época canciones para el ex integrante de la agrupación “Timbiriche” como “Mío”, rompió el silencio y habló sobre la sonada separación de su ex y la conductora del programa “Hoy”.

Si bien la cantante mexicana se había mantenido al margen de la ruptura, asistió a la fiesta que organizó Elton John luego de finalizar la ceremonia de los Oscar 2023, y en ese evento, la prensa le cuestionó sobre la separación entre su ex pareja, Erik Rubín y Andrea Legarreta. Sin dar muchas explicaciones, la artista se limitó a decir: “Le quiero, es mi hermano”.

Paulina Rubio y Erik Rubín fueron pareja cuando eran jóvenes.

Así fue que Paulina, de alguna manera, se mostró empática con la situación que atraviesa Erik Rubín, dejando atrás el enfrentamiento mediático que tuvo con Alejandra Guzmán.

Por otro lado, los reporteros le preguntaron sobre su nueva canción llamada “No es mi culpa”, por lo que la cantante expresó su emoción al compartir un nuevo tema con sus fanáticos. “Muy feliz, muy contenta, me encanta estar haciendo lo que me gusta y decir en las canciones lo que van sintiendo mis fans conmigo. Es un himno para todos, es unisex”, dijo la artista.

Paulina Rubio cautivó en la fiesta que brindó Elton John después de la ceremonia de los Oscar 2023.

El vestido de Paulina Rubio en la fiesta de Elton John

En la velada organizada por el cantante británico, Paulina Rubio llegó con un vestido que llamó la atención a todos los invitados. La prenda estaba compuesto por una pieza de tela en tonos rosados y morados, tipo gasa transparente sin forro, lo cual dejaba al descubierto la impactante silueta de la cantante.