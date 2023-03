¿Salma Hayek y Antonio Banderas tuvieron algún tipo de romance?

Ayer domingo 12 de marzo se llevaron a cabo la entrega de los premios Oscar 2023 en el tradicional teatro Dolby de Los Ángeles, California. En el evento más importante de mundo del espectáculo se dieron cita numerosas celebridades del cine, y entre ellas, la actriz Salma Hayek, quien es considerada una de las más mimadas de Hollywood.

Asimismo, en la gala estuvo presente también el actor español Antonio Banderas, con el quien la mexicana ha compartido créditos en más de una ocasión y ahora regresan juntos a este evento una vez más.

Si bien los actores se encontraban dentro de uno de los proyectos nominados y favoritos para llevarse una estatuilla, esta vez no se les pudo dar. Se trata de la película animada "El gato con botas 2", que no pudo llevarse el galardón en la categoría de "Mejor Película Animada", que fue entregada a "Pinocho" del director Guillermo del Toro

Salma Hayek y Antonio Banderas se conocieron en 1995.

No es ningún secreto que Salma Hayek y Antonio Banderas están unidos por una gran amistad debido a los diversos trabajos que realizaron en conjuntos. Esto ha generado siempre una serie de especulaciones sobre la posibilidad de que en todos estos años las celebridades de Hollywood hayan tenido un romance en algún momento.

¿Antonio Banderas y Salma Hayek tuvieron algún romance?

Los actores se conocieron en 1995, cuando estaban dando sus primeros pasos en Hollywood, época en la que eran muy jóvenes y estaban solteros, por lo que los fans siempre habían fantaseado con un posible romance entre Salma y Antonio.

El español y la mexicana fueron seleccionados por el director Robert Rodríguez para protagonizar la película de "Desperado", también conocida con el nombre de "La balada del pistolero" y desde entonces, han participado en numerosas producciones exitosas como "Once upon a time in Mexico", "El gato con botas" e incluso "Frida".

Salma Hayek y Antonio Banderas presentaron uno de los premios en los Oscar 2023.

Sin embargo, y a pesar de todas las especulaciones que se hicieron sobre la relación entre Hayek y Banderas, lo único que une a los actores es una linda y duradera amistad, que comenzó a mediados de los 90' y se ha fortalecido con el pasar de los años. Cabe recordar que el español fue el primero en apoya a su amiga mexicana cuando salió a la luz que ella había sido víctima de los abusos del productor Harvey Weinstein en 2018.

"Cuando salió el tema de Salma, lo primero que hice fue llamarla para preguntarle: '¿Por qué no me dijiste nada?'", dijo Banderas en una entrevista telefónica con la AFP. Agregó que había trabajado con el productor durante años pero que desconocía por completo su comportamiento abusivo.

Lo cierto es que ambos actores, tienen una de las grandes amistades dentro de la industria del entretenimiento, y que siempre estuvieron uno para el otro brindándose apoyo mutuamente. Cabe mencionar que aunque siempre han hablado de su amistad, ninguno de los dos nunca se ha referido al otro de manera romántica, por lo que se descarta algún tipo de romance

que haya existido entre ellos en algún momento.