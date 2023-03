Premios Oscar 2023: El increíble vestido y maquillaje de Ana de Armas que dejó a todos con la boca abierta

Desde el momento en que Blonde fue anunciada, el nombre de Ana de Armas estuvo en boca de todos. Principalmente, porque la estrella cubana tenía el desafío de colocarse en la piel de la icónica Marilyn Monroe y contarnos su emocionante pero trágica historia. De esta manera, siempre se supo que su interpretación iba a dejar a todos con la boca abierta.

Y así fue. Aunque la producción estrenada en Netflix dividió a la audiencia en dos bandos, aquellos que estaban a favor y los que no; la actuación de la intérprete fue lo único que convenció al público entero. Por este motivo, recibió su primera nominación a los premios de la Academia en la categoría de Mejor Actriz.

Ana de Armas enamoró a todos en los premios Oscar 2023.

Después de tanta espera, finalmente anoche se llevaron a cabo la nueva edición de estos icónicos premios Oscar 2023. Pese a que la estrella no ganó nada, sí se robó los corazones de toda la audiencia con su increíble look: un vestido ajustado de ensueño y un maquillaje que deslumbraba cada parte de su rostro. ¡Mira!

Después de una larga espera, finalmente los premios de la Academia regresaron a la pequeña pantalla como ocurre todos los años.

En esta ocasión, se llevó adelante la 95º edición de los Premios Oscar 2023 la cual se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales: el público quería saber quién se iba a llevar los grandes premios y también ver los looks de las estrellas.

Entre las celebridades que impactaron con su apariencia y elegancia se encontraba Ana de Armas. La intérprete de Blonde escogió para esta icónica noche un vestido de Louis Vuitton, el cual estuvo acompañado con piezas de la colección de Alta Joyería de la Maison. La prenda era de color champagne, era muy entallado y estaba adornado con una falda de volantes como guiño puramente español.

Este gran atuendo decidió acompañarlo por un peinado súper sencillo, el cual se caracterizaba por ser el pelo completamente liso y con la raya al medio. Aunque era simple, se trató de un peinado muy favorecedor para la actriz cubana. Como el vestido y las joyas eran los grandes protagonistas, la estrella optó también por un maquillaje sutil y tranquilo.

En más de una ocasión, la intérprete demostró que Louis Vuitton es una de sus firmas favoritas. Por este motivo, eligió que la acompañara durante su primera nominación a los Oscar. Desde la alfombra roja, la estrella demostró que tenía muchos nervios pero que estaba feliz de experimentar dicha noche única. El hermoso vestido que lució Ana de Armas.

"Es un momento muy especial, es una pena que Marilyn no tuviera un reconocimiento. Estoy muy, muy feliz después de tanto esfuerzo que este sea el final. Estoy sola, no está mi director (Andrew Dominik), y me siento como que estoy representando a todos mis compañeros", le explicó a la prensa.

La estrella no ganó en la categoría de Mejor Actriz, ya que la estatuilla quedó en manos de Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes. Aunque no se consagró, sí vivió un momento único junto a otros colegas, grandes celebridades y también su pareja: Paul Boukadakis, el vicepresidente de Tinder, con quien no posó en la alfombra roja pero sí estuvo acompañada durante toda la velada.