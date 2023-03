El doloroso comentario que le hizo Rebel Wilson a Meghan Markle

Si hay una persona que ha recibido furibundas y dolorosas críticas, esa es Meghan Markle, ya que estuvo en el ojo de toda la prensa británica, pero hubo un comentario negativo que llegó de una colega proveniente de una de las colonias: Rebel Wilson.

Ya se ha hablado de lo duros que han sido los medios de Gran Bretaña con la actriz de Suits desde que contrajo matrimonio con el Príncipe Harry, todos ellos buscaban congraciarse con la corona, que vio con malos ojos esta unión por mera discriminación a la norteamericana por su condición de estadounidense, afrodescendiente y divorciada.

A pesar de todo ello, la relación entre Harry y Megan siempre fue para mejor, logrando formar una familia con dos hijos y, luego de renunciar a la familia real, emplazaron su hogar en Santa Bárbara, California. Hasta decidieron registrar su vida en una serie que se emite en Netflix y que, como título, tiene el nombre de los dos.

Sin embargo, hubo un comentario de los que no son tan buenos que llegó desde la voz de un personaje inesperado, sino que fue la actriz australiana Rebel Wilson la que le pegó un palito a su colega en Watch What Happens Live, talkshow norteamericano conducido por Andy Cohen.

Allí fue que Rebel contó cuando conoció al ex príncipe y su esposa en Santa Bárbara, gracias a un amigo que tienen en común. “Harry no podría haber sido más agradable, pero Meghan no era tan genial”, recordó remarcando que no fue “tan cálida” como aparentaba, pero admitió que pudo haber sido su culpa.

Wilson continuó el relato admitiendo su madre pudo haber incomodado a Markle, ya que, según explicó, no paraba de hacerle preguntas “ligeramente groseras”, como “¿dónde están tus hijos?”. Es por eso que, con el humor que la caracteriza, concluyó: “Tal vez por eso ella estaba como, ‘¿Quiénes son estas molestas convictas de Australia?’”. Pero ese no fue el único comentario.

Y es que en la presentación de un premio en la ceremonia de los BAFTA del 2022, Rebel introdujo su discurso con una burla a la entrevista que la pareja le había dado a Oprah Winfrey. “Del drama a la fantasía, la entrevista de Oprah de Harry y Meghan lo tenía todo. Desafortunadamente, eso no está nominado en esta categoría, pero algunas películas increíbles sí lo están. (…)”, exclamó.

Ya sea por una o por otra, cada vez más críticas le llegan a Markle, incluso desde las voces más inesperadas, cuando lo único que quiere es llevar una vida tranquila con su familia.