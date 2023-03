El millonario sueldo de Zendaya por trabajar en Spider-Man: No way home

Hay títulos que no solo consagran a los actores y actrices con el papel de sus carreras, ese con el que todo el mundo les reconocerá, sino que también los acomoda desde lo económico de una forma inigualable. Esto le pasó a Zendaya, con el millonario sueldo que obtuvo por su papel en Spider-Man: No way home.

La joven actriz estadounidense interpretó a Michelle Jones, apodada como MJ en las películas del nuevo universo de la araña para hacer alusión a Mary Jane, el interés romántico del súper héroe en la historia original. Su actuación tuvo muy buenas repercusiones y marcó su impronta como actriz, sumándose así al Universo Cinematográfico de Marvel.

Dio la sorpresa al aparecer en Spider-Man: Homecoming, película donde se presenta a los personajes como estudiantes de escuela secundaria, y actores como Tom Holland, Jacob Batalon y la misma Zendaya dieron con la apariencia, hasta la icónica tía May también se vio más joven ya que fue interpretada por Marisa Tomei.

Debido al éxito de la primera, Zendaya ganó más notoriedad más allá de sus inicios como niña Disney, (más allá de que todo lo relacionado con Marvel también le pertenezca a la corporación del ratón Mickey Mouse). Tuvo más participaciones en series y películas, y tras la salida de Spider-Man: Far for home se animó a producir su propia historia.

Euphoria es una drama adolescente de dos temporadas, que está en el catálogo de HBO, que contó con su producción y su protagónico. Basada en una serie israelí, este proyecto navega por el lado oscuro de la juventud estadounidense y la aleja bastante de esa imagen angelical de la que todos los niños que salen de Disney se quieren despegar.

Con esto, el caché de Zendaya creció exponencialmente ya que se convirtió en una actriz que todo el mundo quiere ver, y es uno de los elementos que hicieron a Spider-Man: No way home un total éxito.

Con un presupuesto de 200 millones de dólares, las ganancias de la última parte de la trilogía sumaron unos 1.916 miles de millones de dólares. Es por estos números que la parte que fue a parar a las arcas de Zendaya se calculan en 10 millones de dólares, posicionándola como toda una estrella de Hollywood en términos de salario.

Es por todo esto que su figura se convirtió en un seguro de éxito, pero para ello, los productores ejecutivos tendrán que ajustar bien los números.