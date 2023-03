De qué trabajó Margot Robbie antes de convertirse en una estrella

Tanto en Hollywood como en otras partes del mundo podemos encontrar historias similares de este tipo: estrellas que, antes de transformarse en lo que son hoy, tuvieron que pasar por diferentes trabajos para sostenerse económicamente mientras se esforzaban por alcanzar la fama. Y los empleos pueden ser de todo tipo que uno se imagine, como fue el caso de Margot Robbie.

En la actualidad Robbie es conocida por protagonizar tanto producciones convencionales de alto perfil como películas independientes de bajo presupuesto, en las que ha podido mostrar tanto su rango dramático como cómico.

En sus inicios, Margot Robbie trabajó como cajera de Subway.

Más allá del reconocimiento que recibió por sus diferentes películas, la actriz de 32 años es considerada una de las actrices más atractivas de Hollywood y se le ha otorgado el estatus de sex symbol.

Hoy es reconocida por sus papeles en proyectos como 'El lobo de Wall Street', 'Focus', 'Babylon', su icónico papel como Harley Quinn en los filmes de DC, y ahora se espera por su aparición como la nueva 'Barbie' que se estrenará este mismo año. Pero previo a esta enorme fama, hubo una etapa de Robbie que no muchos saben.

Y es que incluso una mega estrella como Margot tuvo que empezar desde cero para llegar a este punto de su vida. Resulta que antes de que su carrera como actriz despegara, se encontraba haciendo y vendiendo sándwiches en la reconocida cadena de comidas Subway.

La actriz debió comenzar a trabajar desde temprana edad y a los 16 años tuvo hasta tres trabajos simultáneos como barman, empleada doméstica y cajera en Subway. Incluso, de manera muy hilarante, le dieron el premio a 'La empleada del año'.

"He trabajado en restaurantes, detrás del bar, en la cocina, hice ventas al por menor durante dos años, he hecho un trabajo de secretaria. He tenido todo tipo de trabajo. Antes de 'Neighbours', estaba trabajando en Subway", confesó la propia Robbie hace algunos años en una entrevista, refiriéndose también a su primer papel importante como actriz.

Tras su tercera temporada en 'Neighbours', la australiana firmó con la compañía Management 360 y se mudó a Los Ángeles donde trabajó en otro programa de TV, 'Pan Am'. Así comenzó a tener más oportunidades, incluyendo su paso por 'El lobo de Wall Street' con Leonardo DiCaprio en 2013. Ese fue el punto de inicio de su despegue definitivo.