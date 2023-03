Austin Butler lo dió todo y terminó en el hospital después de grabar Elvis

Después de haber realizado algunos programas de televisión, Austin Butler consiguió su boleto a la fama mundial con Elvis. Tras un extenso y difícil casting que contó con la participación de reconocidas estrellas, el actor fue escogido para ponerse en la piel del Rey del Rock and Roll. De esta manera, se introdujo en un proceso de trabajo y creación que fue muy arduo.

Aunque todo el sacrificio valió la pena, ya que la película se convirtió en un éxito a nivel mundial y él fue nominado a diferentes premios del cine; no caben dudas de que todo este esfuerzo le pasó factura. En una reciente entrevista, la estrella reveló que tuvo que ser ingresado al hospital luego de terminar el rodaje del film.

Desde que la película salió a la luz, el actor ha estado en boca de todos. No solo por el increíble trabajo que logró como intérprete y por la excelente forma en la que personificó al famoso cantante, sino también por los problemas a los que se enfrentó a la hora de realizar el rodaje. Inconvenientes que para él fueron solo gajes del oficio.

Austin Butler siempre estuvo destinado a dar vida a Elvis. De muy joven tuvo que enfrentarse a la pérdida de su madre, un triste punto en común que tiene con el Rey del Rock and Roll. A la hora de realizar el casting, decidió utilizar esta desgracia y potenciar su talento desde el dolor. Así fue como sorprendió a todos tocando Unchained Melody en el piano y vestido con una bata.

Desde que conoció su historia y vio en primera persona su talento, Baz Luhrmann, director del film, quedó fascinado con él. De esta manera, personas como Harry Styles terminaron perdiendo el rol protagónico. Cuando finalmente consiguió el papel, el joven decidió darlo todo para lograr una interpretación magnífica.

Durante el rodaje y también cuando las cámaras se apagaba, el actor mantenía el acento sureño que tanto caracterizaba al cantante de Tennessee. Este esfuerzo podría haberle causado serios daños en sus cuerdas vocales: "Probablemente he dañado mis cuerdas vocales de tanto cantar. Si estuviera intentando sonar como Elvis ahora mismo sonaría muy distinto".

También se sometió a una dieta para lucir como la estrella de música. Aseguró que comía helado Häagen-Dazs, el cual metía en el microondas para poder bebérselo y aumentar de peso: "Empecé a hacer eso y también me dediqué a comprar dos docenas de donuts y me las comía todas. Realmente comencé a coger algunos kilos. Es divertido durante una semana más o menos, pero luego te sientes mal contigo mismo".

Austin Butler en la piel de Elvis Presley.

Este gran esfuerzo terminó perjudicando la vida de Austin Butler, quien luego de finalizar el rodaje de Elvis tuvo que ser ingresado al hospital: “Tuve una semana en la que permanecí inactivo, y terminé en el hospital. No me enfermé todo el tiempo de la filmación, pero el día que terminé, estaba en la sala de emergencias. Luego pasé una semana en cama y luego me fui, para hacer otro trabajo”.

El dolor y agotamiento que sufrió se debieron a un virus, el cual provoca síntomas parecidos a los de la apendicitis. Afortunadamente, no fue nada grave y le permitió a la estrella descansar después de tantos meses de puro agotamiento.