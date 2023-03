Victoria Ruffo y Omar Fayad enfrentan rumores de crisis matrimonial

Desde que hace más de dos semanas Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaran su separación, otras parejas del mundo del espectáculo corrieron con la misma suerte. Ahora, se hicieron fuertes los rumores que apuntan a una crisis matrimonial entre la actriz mexicana Victoria Ruffo y Omar Fayad, con quien está casada hace más de 20 años y tiene dos hijos en común con los que acostumbran a mostrarse en redes sociales en diversas actividades familiares.

Sin ir más lejos, sus mellizos Anuar y Victoria Fayad estuvieron involucrados en el último rumor que envolvió a su papá, quien presuntamente fue capturado en video durante una fiesta en la que no lo acompañaba a Victoria, lo que provocó que muchos usuarios especulen sobre el momento en el que está atravesando la pareja.

Victoria Ruffo y Omar Fayad llevan más de 20 años de matrimonio.

Y es que en ese video que circuló, se lo vio a Omar llegando a un evento sin la compañía de su esposa, por lo que fue cuestionado por el programa " De Primera Mano". Por su parte el político admitió que efectivamente Victoria Ruffo no había ido con él, pero que sí estaba en compañía de sus hijos, a quienes no se los ve en el material, pero que si los hubieran captado, no se habrían dicho tantas cosas.

"En esos videos siempre descontextualizan todo, cortan la imagen de mis hijos. Ese día estaba yo con mis hijos, estaba Anuar, su novia, en fin, los amigos. Siempre salimos en familia, pero ustedes saben que si viene así con los hijos pues no vende la nota ¿no? Entonces de hecho lo entiendo perfectamente", aclaró Omar Fayad.

Asimismo, los reporteros del programa de espectáculo le preguntaron si le molestaba que se hable así de su imagen en los medios, a lo que respondió que a él no le incomoda este tipos de comentarios malicios ya que está seguro de que su familia lo conoce y saben como es él.

Victoria Ruffo desmintió los rumores que apuntan a una supuesta crisis matrimonial entre ella y Omar Fayad.

Victoria Ruffo habla sobre la supuesta crisis matrimonial con Omar Fayad

Los periodistas de "De Primera Mano" también le preguntaron a Victoria Ruffo si era cierto que estaban atravesando por una crisis matrimonial con Omar Fayad, a lo que la actriz de telenovelas respondió negando todo tipo de versiones, asegurando que estos comentarios lo único que hacen es sacarle una sonrisa.

"Mira, todas esas noticias la verdad nos dan mucha risa, digo inventan muchas cosas, pero ya estamos acostumbrados ¿no? o sea, malo cuando no estás acostumbrado y te crees todas las cosas, bueno pues le sufres mucho", aseguró Victoria Ruffo.

Con estas declaraciones, "La Reina de las Telenovelas" tiró por el piso todos los rumores en torno a la supuesta crisis que atraviesan con Omar Fayad, quien aclaró que todos los medios saben como de sólida es la relación con la protagonista de "La Madrastra".