Quién es Gabriela Berlingeri y por qué se la sigue vinculando con Bad Bunny

Uno de los artistas que más le canta al amor y por el que sus temas musicales batieron récords impensados posicionándolo como uno de los reggaetoneros más populares a nivel mundial es Bad Bunny, sin embargo, nunca le conocimos una novia oficial y no lo vimos verdaderamente enamorado. De todas maneras, cada tanto el Conejo Malo aparece públicamente con Gabriela Berlingeri, quien asegura que es su mejor amiga, pero fuentes cercanas a la empresaria aseguran que sí tuvo una relación con el puertorriqueño. ¿Qué tipo de vínculo tienen estos dos?

Aunque Gabriela Berlingeri ha eliminado gran parte del rastro que había de su relación con Bad Bunny en redes sociales, su nombre sigue en tendencia, ligado al del cantante de reguetón e incluso entre rumores de una relación abierta y aquí te contamos lo que se sabe y quién es. Durante años se ha relacionado a Gabriela con Bad Bunny, sin embargo, su nombre resurgió luego de que Bad Bunny y Kendall Jenner fueran vistos besándose, desatando las dudas de si Berlingeri tiene una relación abierta con el cantante o si son simplemente amigos.

Durante uno de los videos de Un Verano sin Ti, Gabriela Berlingeri aparece siendo la novia de Bad Bunny, pero ante la petición de que no la deje sola, Bad Bunny le dice que jamás lo hará y antes de irse a grabar su siguiente álbum la deja con Mario Casas. En el video, Casas y Berlingeri tienen una cita romántica e incluso se besan frente a Bad Bunny, lo que desató los rumores de que lo que ocurría en la ficción surgió a partir de la realidad que viven Bunny y Berlingeri con una relación abierta.

Berlingeri ha aparecido en varias ocasiones junto a Bad Bunny, como en los Premios Billboard 2022 y a finales del 2022 como invitada sorpresa en uno de los conciertos de Bad Bunny en México.

A pesar de que personas cercanas al cantante y la modelo han confirmado que tuvo una relación con Berlingeri, Bad Bunny ha dicho que él y Gabriela solo son amigos. "Nadie sabe, solamente dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa. Ustedes no saben nada. Ahora mismo Gabriela y yo somos mejores amigos. Ella puede tener pareja y no hay problema. Yo puedo tener novia y no hay problema porque somos mejores amigos", dijo Bad Bunny durante una transmisión en vivo.

Marena Sofía, quien se ha identificado como la mejor amiga de Gabriela Berlingeri, dijo sin pelos en la lengua que Gabriela sí tuvo una relación sentimental con Bad Bunny, durante un programa hace ocho meses, en donde le preguntaron qué se sentía que su mejor amiga saliera "con el mamabicho más famoso del mundo".

"Lo que pasa es que cuando ella empezó a salir con él, no era el mamabicho más famoso del mundo, era una persona normal, él vino sin escolta", dijo Marena, a quien le preguntaron si Gabriela influenciaba en la carrera de Bad Bunny: "sí de alguna forma, es su pareja, su novia (...) es como si él fuera mi cuñado", señaló.

Gabriela es modelo e influencer con más de 2.6 millones de seguidores en plataformas como Instagram. Nació el 29 de diciembre de 1993 en Puerto Rico, por lo que actualmente tiene 30 años. Además de influencer, Gabriela es cantante y empresaria, tiene una línea de joyas hechas a mano con diseños exclusivos que se llama "DiciembreVeintinueve".