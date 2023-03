Las mejores duplas que protagonizó Pedro Pascal en la televisión

Su personaje en The Mandalorian enamoró de inmediato a todos sus fans y esto hizo que varios cineastas le presten mayor atención. De esta manera, Pedro Pascal fue convocado para protagonizar la serie más vista de HBO, The Last of Us, y la audiencia se deshace en elogios al término de cada capítulo. No hay dudas de que es uno de los actores preferidos de Hollywood del momento y lo mejor es que las dos producciones se están emitiendo a la vez por lo que tenemos Pascal para rato.

En este contexto de tanto Pedro Pascal en la pantalla chica, nos proponemos encontrar una respuesta a la pregunta sobre qué dupla funciona mejor: la de Joel y Ellie o la de Din Djarin con Grogu. Mientras la primera se creó a partir de un videojuego, The Last of Us, la segunda salió íntegramente de la cabeza de Jon Favreau para Disney+.

Pedro Pascal junto a Ellie en The last of us.

Mientras la dupla de The Last of Us es casi una sociedad con algunos destellos de paternidad, la realidad es que Joel comienza viéndola como un paquete a entregar y poco a poco va creciendo su amor hacia ella. En The Mandalorian, Grogu también es un paquete y luego termina convirtiéndose en una suerte de mascota, que muchas veces gana por su ternura e inocencia (algo que Ellie no tiene).

A partir de esto, lo justo es destacar que de las dos relaciones, la mejor es la que tienen entre Joel y Ellie. Es la más "humana" de las dos (más allá de lo obvio de que Grogu sea una criatura). Especialmente por lo que de a poco va significando Ellie para Joel, que se convierte de a poco en esa hija que el personaje de Pedro Pascal perdió hacia el comienzo de la temporada.

Pedro Pascal en The Mandalorian.

Cuando se pensaba que The Last of Us repetiría la lógica del Super Bowl y adelantaría la fecha de estreno del episodio final de la serie, HBO confirmó que no habrá modificaciones mayores a excepción de su hora. El noveno capítulo llegará este domingo 60 minutos antes de lo habitual, en los siguientes horarios:

7:00 PM - México y Centroamérica excepto Panamá

8:00 PM - Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

9:00 PM - Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

10:00 PM - Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay