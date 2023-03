El día que Susana Zabaleta fue humillada por Silvia Pinal

Susana Zabaleta y Silvia Pinal protagonizaron grandes momentos en el mundo del entretenimiento. Ambas se destacaron en la pequeña pantalla por ser dueñas de un increíble talento, por poseer mucho carisma y por deslumbrar a la audiencia con su belleza natural. Debido a que son grandes actrices, tuvieron la oportunidad de cruzar caminos.

Hace unos años atrás, ambas se convirtieron en las integrantes del elenco de Amor, Dolor y lo que traía puesto. En esta oportunidad, compartieron muchas horas juntas debido a los extensos rodajes y forjaron una buena relación. Aunque fueron grandes colegas, no faltaron los momentos polémicos y de humillación.

Susana Zabaleta se robó la atención en las redes sociales. Esto se debe a que la actriz confesó una anécdota que vivió con Silvia Pinal, la cual le produjo mucha humillación y también carcajadas. Los detalles sobre dicho suceso surgieron gracias a Se lo dijo, un programa dirigido por Miguel Díaz.

Durante la entretenida charla, la cantante de 58 años recordó lo complicado que fue su camino en el ambiente artístico y las diversas anécdotas que la ayudaron a forjar su característico carácter. De esta manera, la estrella reveló que gracias a su fuerte personalidad se permitió rechazar a muchos hombres que pretendieron conquistarla con costosos regalos.

Susana Zabaleta recuerda una anécdota con Silvia Pinal.

Al tocar dicho tema, se acordó rápidamente de un momento que vivió junto a la gran diva del Cine Mexicano. “Trabajamos juntas la Pinal y yo en ‘Amor, dolor y lo que traía puesto‘, entonces le dije ‘mira lo que me mandó un fan que está intentando seducir y no sé qué’ y me dice ‘¿qué te trajo, qué te trajo?’“, comenzó a relatar la intérprete.

“Cuando lo abro, veo que era una pulsera de Pandora y me dice ‘¡Ay, antes nos daban Cadillacs y se fue’ y dije ‘¡Ay Perri!’. Me dijo ‘antes era la misma cajita pero con una llaves que decían ‘Cadillac’ o lo fue fuera’”, recordó Susana Zavaleta entre risas. Aunque su compañera quiso “humillarla“, la estrella sigue riéndose de ese momento como en el primer día.

Durante la entrevista, la cantante reveló que no se sintió ofendida por el comentario que realizó Silvia Pinal. Ella considera que la actriz pertenece a “otras generaciones“, y que le pareció bastante graciosa la situación. Sin embargo, hizo hincapié en que se considera una mujer empoderada y que decidió rechazar siempre este tipo de regalos.

Para ella tiene un gran valor que las mujeres se animen a dar los primeros pasos, y prefiere ser ella la que da grandes regalos. Por lo tanto, este momento incómodo se convirtió en una divertida anécdota y en un suceso que siempre compartirá con su ex compañera de elenco.