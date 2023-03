Con un mini vestido transparente, Jennifer Aniston volvió a ser la sensación y a estar en boca de todos

Desde sus comienzos, Jennifer Aniston no ha dejado de trabajar para la gran pantalla y esto implica un gran alivio para todos sus fans que no solamente la aman por su simpatía y talento, sino también porque es dueña de una belleza inigualable. Con 54 años, la protagonista de Friends sigue provocando suspiros y enamorando con sus looks jugados sea cual sea la estación del año.

Jennifer Aniston logró consagrase como ícono hollywoodense, no solo por su carisma y talento, sino también por su status de referente de moda y belleza. Diva a los 54, creadora de su propia línea de productos para el pelo y más vigente que nunca, ahora todo Internet habla del mini vestido negro que lleva en el póster de su nueva película.

En las últimas horas, salió a la luz una de las imágenes oficiales de la secuela Misterio a bordo, la película que coprotagoniza junto a Adam Sandler, y el look de la actriz se llevó todas las miradas. En la imagen, se la ve con una sensual versión del icónico little black dress, ajustado al cuerpo y confeccionado en encaje floral semitransparente.

El vestido de Jennifer Aniston del que todos hablan.

El vestuario, con el que da vida a Audrey Spitz en el film, se completa con un elegante maxi tapado de color off white y silueta oversized, un par de medias translúcidas y stilettos negros con apliques en color plata. El pelo suelto con ondas al natural y una apuesta de maquillaje clásica en tonos neutros completan la caracterización.

El mini vestido negro es sin dudas una pieza infaltable en el vestidor de cualquier fashionista, por su elegancia y versatilidad. Como el modelo que lució Aniston, cualquiera de sus versiones se puede llevar en un look de día, combinado con un tapado, o de noche, para una ocasión de gala.

Jennifer Aniston es un ícono de la moda.

Días atrás, los medios y las redes sociales no hablaban de otra cosa que del reencuentro de Jennifer Aniston con Courteney Cox y Lisa Kudrow, sus compañeras del elenco de Friends. Fue en el marco de la ceremonia en la que destapó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Para la ocasión, Jennifer Aniston eligió un look total black elegante y de impronta smart, con el que demostró cómo llevar un traje pantalón con glamour el próximo invierno. Combinó un saco de paño clásico a la rodilla con un pantalón de vestir recto y holgado, como dictan las tendencias.

Jennifer Aniston junto a Courteney Cos y Lisa Kuldrow en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Sus colegas también fueron de negro. Mientras que la homenajeada optó por un vestido largo con falda plisada con brillos y y un maxi tapado, Lisa Kudrow se mostró con un look similar al de Aniston: tapado con lazo y pantalón de vestir recto.