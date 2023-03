Andrea Legarreta le responde a Alfredo Adame tras llamarla "un cáncer" y felicitar a Erik Rubín por la ruptura

Andrea Legarreta le respondió al actor Alfredo Adame quien recientemente hizo unas sorpresivas declaraciones donde trató a la conductora como "un cáncer" y felicitó al cantante Erik Rubín por la ruptura con la querida mexicana.

En un encuentro con la prensa, el polémico presentador se refirió sin filtros a la separación de Legarreta y Rubín. "A Erik Rubín lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer, lo felicito", dijo Alfredo Adame. Ante estos dichos, Andrea, quien estuvo casada por 22 años con el cantante y tiene dos hijas en común, salió al paso asegurando que iniciará acciones legales contra su ex compañero de conducción.

Alfredo Adame trató de "un cáncer" a Andrea Legarreta y felicitó a Erik Rubín por la separación.

"Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No para de hablar de mí. Habla a veces de mentiras, en su locura decidió hablar de mi", dijo la presentadora del programa matutino de "Hoy".

Asimismo, la también actriz, realizó una petición muy especial a la prensa, para evitar darle opción a Adame para que hable de ella como se le antoje. "Les pido que no le pregunten de mí. Se siente con la libertad de opinar de hablar. No formen parte de esto. Ya estuvo bueno, yo me haré cargo de eso. No vuelvan a poner mi nombre en su boca. No tiene nada que opinar de mi vida", solicitó Legarreta.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se separaron luego de 22 años de matrimonio.

Cabe recordar que recientemente, Andrea Legarreta ganó una importante batalla legal por difamación por la que recibiría en compensación 2.5 millones de pesos mexicano, que serían cerca de 140 mil dólares.

Por otra parte, en su programa, la actriz y presentadora se refirió a los rumores que apuntan a que ella mantiene un supuesto romance con el ex presidente de México Enrique Peña Nieto. "No queda más que reírse. ¿De qué están hechos? Son unos enfermos mentales, psicópatas. En serio, están muy enfermos de la cabeza", finalizó Andrea.