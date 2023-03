Paula Levy confiesa que quiso suicidarse

Paula Levy, la hija menor de la fallecida actriz mexicana Mariana Levy, había confesado hace un tiempo que intentó suicidarse porque no se sentía bien con la vida que llevaba. Ahora, la joven reveló los motivos que la llevaron a tomar esa decisión de tratar de quitarse la vida con pastillas. Dijo que sintió como un desahogo contar que se trató de matar. "Todo lo que se dijo fue verdad, fue lo que hablé", expresó a los medios de comunicación.

Paula Levy reveló el motivo por el que se quiso quitar la vida.

"Hay muchas cosas en esta vida que merecen la pena y, a veces, hay días nublados que no podemos ver más allá que estamos viviendo en ese momento, pero todo se soluciona. Está bien pedir ayuda, está bien ir al psicólogo. En su momento me acerqué mucho con mi familia, con mis amigas y estuvo muy bonito, la verdad; recibí mucha ayuda", reveló Paula

La hija de Mariana Levy instó a todos a solicitar ayuda profesional cuando ocurren este tipo de cosas, ya que a ella eso le hizo salir del pozo en el que se encontraba. "Siento que hay muchísimas personas que, desafortunadamente, pasan este tipo de cosas en silencio, pero en este momento creo que ya es quitar ese tabú y realmente pedir ayuda. Ya no hay porque tener esos tabúes tan pasados de 'no pues estás loco si vas al psicólogo', No. Todos tenemos problemas y está bien que nos ayuden a afrontarlos, a veces, si no podemos", dijo Paula Levy.

Paula Levy seguirá los pasos en la actuación de su fallecida madre Mariana Levy.

Ahora, Paula Levy está llevando adelante sus actividades con total normalidad, y ha retomado sus estudios. Está en la escuela de actuación de Televisa para seguir los pasos madre. "Creo que siempre vale la pena seguir luchando y que, aunque a veces no lo veamos, siempre sale el sol", finalizó la joven.