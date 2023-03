La indirecta de Anuel AA a Karol G: "los hombres no lloran, los hombres facturan"

Anuel AA está en boca de todos luego de haber lanzado su último sencillo "Más rica que ayer", que se ha especulado está inspirado en su ex novia Karol G. Luego de que el polémico tema se estrenara hace unos días, el cantante puertorriqueño publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram a lado de una imagen gigante de Shakira, quien interpretó "TQG" en colaboración con "La Bichota".

Supuestamente el último sencillo de Anuel AA está inspirado en Karol G.

Muchos aseguran que esta es una indirecta para su ex, con quien la mamá de Sasha y Milan grabó su más reciente éxito que está minado de fuertes frases relacionadas a la ruptura con el reguetonero. "#1 en Puerto Rico y #5 global", escribió el Anuel AA sobre "Más rica que ayer".

"Bebecita está más rica que ayer", "te diste cuenta que no es fácil olvidarme" y "no para estar peleando, tú no eres Shakira ni yo soy Piqué", son algunas de las frases que aseguran están dedicadas a Karol G, luego de su separación con su esposa Yailin.

¿Indirecta para Karol G?

Asimismo, en su Instagram Anuel AA publicó recientemente otra foto donde se lo ve en el estudio. "Los hombres no lloran, los hombres facturan", escribió el reguetonero en clara alusión al súper hit "Music Session #53" de Shakira y Bizzarrap.

"Gracias a todo el mundo escuchando y viendo el video, apoyándome, en especial a los reales que han estado conmigo desde el comienzo de mi carrera. Los amo", escribió el cantante. Hasta el momento, "La Bichota" no se ha pronunciado sobre el nuevo éxito de Anuel AA ni de la publicación que realizó a lado de la gigantografía de Shakira.