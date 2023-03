Karol G se dejó ver sin filtros y con celulitis en su nueva sesión de fotos

Karol G viene causando una fuerte revolución desde hace algunas semanas. Su vuelta a la actividad con todo, el lanzamiento de su álbum 'Mañana será bonito' y el hit 'TQG' que interpreta con Shakira son motivos suficientes para haberse vuelto a transformar en uno de los grandes focos de atención del público.

En redes sociales tampoco pasa desapercibida, y es que Karol G aprovechó todo este nuevo impulso dentro de su carrera para promocionarse constantemente en sus cuentas personales. Y esos posteos suelen sacar a la luz toda la belleza que posee, otra de sus grandes armas además de sus canciones y su calidad interpretativa.

El posteo al natural de Karol G que despertó miles de reacciones.

La Bichota había estado un tiempo sin actividad en redes sociales durante los últimos meses del año pasado, pero ahora regresó con todo y en sus publicaciones deja ver toda su sensualidad. ¿El dato? Ahora ya no editaría más sus fotos y se mostraría al natural, algo que antes no sucedía.

Después de haber lanzado el tema con Shakira y de celebrar el lanzamiento de su álbum, récord con más de 32 millones de streams en Spotify, Karol G hizo un reciente posteo en su Instagram haciendo referencia al tema 'BESTIES' de este nuevo álbum.

Lo hizo con un explosivo bikini que se llevó todos los aplausos, sumando la frase: "Papi, no me las miren que aquí hacemos miles y ninguna necesita que la inviten". Lo particular de esto es que lo hizo mostrándose tal cual es, sin filtro alguno y mostrando su verdadero cuerpo, sin necesidad de "embellecerlo" con alguna app.

Con este nuevo posteo, Karol G despertó increíbles reacciones entre sus seguidores sumando más de 5 millones de likes gracias a la serie de imágenes en las que posó con un osado traje de baño de color negro.

A la publicación no le faltaron comentarios haciendo hincapié en su posado al natural: "Me encanta lo empoderada que eres y lo hermosa que te reflejas te amo hermana", "Sin filtros, sin máscaras, sin tapujos, sin miedo al miedo mami" y más fueron algunas de las reacciones.

De hecho, varios entendieron que Karol G deja con esto un gran mensaje hacia sus fans. "Yo creo que más que unas fotos espectaculares, el mensaje de Karol es amor propio, cero estereotipos... Éxitos", "Todas deberíamos de tomarte como ejemplo , mostrarse en las redes tal y como somos es un gran reto pero no ahí nada más bonito q mostrar lo q uno es en realidad", también acompañaron su publicación.