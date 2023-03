Danna García: "mi cuerpo me ha dicho que no"

En el primer capítulo de su gran proyecto "Más Modas Meno Filtros", el estilista Jomari Goyso tuvo una invitada de lujo. Estuvo en el estreno su amiga y compañera, la actriz colombiana Danna García.

En la nueva sección en el programa "Despierta América", conducida por Jomari, la consigna es que las conversaciones sean a corazón abierto, sin filtros ni máscaras de ningún tipo.

La autenticidad de la colombiana en cada uno de sus testimonios hizo que la complicidad entre el conductor y la invitada diera un condimento especial al nuevo espacio televisivo.

Danna García fue la invitada en el nuevo proyecto de Jomari Goyso

Danna compartió muchos momentos, opiniones y puntos de vista, pero hubo uno en especial que conmovió al público y al equipo del programa. La protagonista de "Pasión de Gavilanes" habló por primera vez de uno de los dolores más grandes que sufrió en la vida. D

"¿Siempre quisiste tener un solo hijo?", preguntó Jomari. "No" fue la tajante respuesta de Danna García. Y es que la actriz tenía el deseo de ser madre más veces, pero hubo un hecho que le privó de cumplir ese sueño."El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos. Un día tuve un sueño y fue un sueño super revelador porque yo ya me estaba haciendo de todo para quedarme embarazada. Me desperté y dije, mi cuerpo me ha dicho que no. Fue así. Que sería algo malo para mí y para el bebé", relató la actriz.

Danna García solo pudo tener un hijo.

La mamá de Dante comentó porque fue que no se dio otro embarazo. "Como había pasado estos retos personales de salud en los que no salía adelante, dificultó que pudiera yo quedarme embarazada, fue dolorosísimo.", reveló.

Hoy en día es mamá de un hijo único y se confiesa una mujer plena y feliz a pesar de todo. Su pequeño es su máxima alegría e inspiración, el milagro de su vida, así que su sentir es de absoluta gratitud y aceptación. "Mi mundo y mi vida es él", dijo Danna.

Danna aprendió luego de duras experiencias, a no vivir en el sufrimiento y salir adelante. "Vinimos al mundo a ser felices, busca tu propia felicidad, no pierdas tiempo", concluyó García.