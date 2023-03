Otra actriz de Harry Potter salió en defensa de los dichos de J. K. Rowling

La polémica por los dichos transfóbicos de J. K. Rowling parecía una historia sepultada en un cajón, pero pasa el tiempo y cada vez son más los actores de la franquicia de Harry Potter que se suman al debate. Mientras estrellas como Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione), Rupert Grint (Ron) o Harry Melling (Dudley) han dejado en claro que no comparten las opiniones de la creadora de del niño mago sobre la comunidad trans; otros actores como Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) o el fallecido Robbie Coltrane (Hagrid) dieron la cara por la autora británica. Ahora, la última integrante de reparto de la franquicia en hablar de la polémica en torno a la escritora es Evanna Lynch.

En una entrevista reciente con The Telegraph, la actriz que dio vida a Luna Lovegood se dijo sorprendida por las fuertes críticas que ha enfrentado la escritora desde que emitió sus primeros comentarios percibidos como transfóbicos. “Simplemente sentí que su carácter siempre ha sido el de abogar por los miembros más vulnerables de la sociedad”, dijo Evanna Lynch sobre J. K Rowling. “El problema es que hay un desacuerdo sobre quién es más vulnerable. Desearía que la gente la tratara con más gracia y la escuchara”.

Evanna Lynch defiende a J. K. Rowling de las criticas de sus dichos transfóbicos.

Esta no es la primera vez que Lynch aborda el tema. Cuando la controversia iniciaba, la actriz irlandesa decidió tuitear lo siguiente: “Creo que es irresponsable discutir un tema tan delicado en Twitter a través de pensamientos fragmentados y desearía que Jo no lo hiciera. Dicho eso, como amiga y admiradora de Jo, no puedo olvidar la persona generosa y amorosa que es (…) No estoy de acuerdo con su opinión de que las mujeres cisgénero son la minoría más vulnerable en esta situación y creo que está del lado equivocado de este debate. Pero eso no significa que haya perdido por completo su humanidad”.

Evanna Lynch considera que J. K. Rowling siempre fue muy generosa.

No obstante, un sector de la comunidad en redes sociales no se tomó nada bien su publicación. Evanna tuvo que borrar su cuenta de Twitter luego de que algunos internautas la acosaran por “defender” a Rowling. En su conversación con The Telegraph, así recordó el incidente: “Fui muy ingenua cuando me arrastraron a esa conversación”, reflexionó la intérprete. “Ni siquiera sabía que había dos lados. Tenía una visión de lo bueno y lo malo. Tengo compasión por ambos lados del argumento. Sé lo que era ser una adolescente que odiaba tanto su cuerpo que quería salir de su piel, así que tengo una gran compasión por las personas trans y no quiero aumentar su dolor”.

Recientemente, Rowling lanzó su propio podcast llamado The Witch Trials of JK Rowling donde hablará con partidarios y detractores sobre los temas “más polémicos de nuestro tiempo”. Los primeros episodios ya están disponibles en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas de audio.