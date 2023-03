El sacrificado cambio al que se sometió Bella Ramsey para interpretar a Ellie en The Last of US

El verdadero suceso de la pantalla chica de los últimos dos meses es The Last of Us, esta serie basada en un video juego se centra en una realidad post pandémica y los obstáculos a los que se deben enfrentar los sobrevivientes luego de que un hongo acabara arrasando con el planeta Tierra y sus diferentes civilizaciones. Existe una posible cura, Ellie, interpretada por Bella Ramsey quien se comprometió de una manera muy responsable con su personaje y no sólo lleva a cabo una actuación de lujo sino que además prestó su cuerpo para que el show sea 100% un reflejo de la historia narrada por el video juego.

Darle vida a los personajes muchas veces implica que las actrices y actores tengan cambios físicos y Bella Ramsey no escapó a esa premisa, pues para dar vida a Ellie en The Last of Us, de HBO Max, tuvo que decirle adiós a una parte de sí.

En el sexto episodio de The Last of Us, se le pregunta a Ellie en dónde se ha estado cortando el cabello y es precisamente una similitud con la vida real, ya que Bella tuvo que dejar ir su larga cabellera para darle vida a Ellie.

"Terminé por dejarme crecer el cabello y al final estuvo súper largo. Me lo cortaron y se sintió tan bien. A veces lo extraño, pero me siento mucho más 'yo'. Mi cabello tenía este largo en mi infancia y así que me siento de nuevo, es increíble", detalló Bella Ramsey.

Cortarse el cabello no representó una pérdida, como aclaró, incluso de forma literal: "También debo decir algo rápidamente sobre mi cabello largo y es que aún lo tengo, en una bolsa ziploc abajo de mi cama". Aunque no lo lamenta, no puede dejarlo ir del todo.

En el séptimo episodio de The Last of Us estrenado el domingo pasado por HBO Max conocimos la relación entre Ellie y Riley y cómo fue que la protagonista descubrió que era inmune a los infectados y la razón por la que puede ser la posible cura y la salvación del mundo.