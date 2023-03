El increíble parecido físico entre Danna Paola y su imitadora

Podríamos afirmar con seguridad que en algún rincón del mundo se encuentra nuestro clon pero como esto no sucede seguido solo queda seguir sorprendiéndonos cuando le sucede a alguna celebridad como Danna Paola. La artista mexicana tiene una imitadora que no sólo sigue sus looks y sus outfits, ahora también canta y baila y ofrece shows bajo el título de la intérprete de XT4S1S. Te contamos cuánto gana por cada presentación.

Danna Paola tiene una imitadora tan parecida a ella que muchos seguidores la llaman su "hermana gemela". Sin embargo, el parecido con Anel Mp no es solo físico. Es que la joven además de ser prácticamente un calco de la cantante, también canta, baila y hasta se viste igual. Sin duda, es tan similar que hasta causa impresión.

Pero la “gemela” de Danna Paola ha sabido aprovechar todo esto a su favor. La joven les saca provecho a sus semejanzas desde las redes sociales y esto ha llevado a que cada vez acumule más seguidores. Y si bien, siempre aclara que no es la protagonista de Elite lo cierto es que no puede evitar que la confundan.

Gracias a ello, la doble de Danna Paola puede dar varios shows en el país. Anel Mp tiene hasta una tarifa establecida para quienes deseen contratar sus servicios. Con un cachet bastante alto tiene varios trabajos en agenda como la imitadora favorita de la cantante. Incluso, hasta la intérprete de Mala fama está sorprendida con las semejanzas de ambas.

"Danna Paola ya sabe de mi existencia, me dio like en TikTok y me compartió en su Instagram, ya puedo morir en paz", escribió Anel Mp desde la red social. Esto llevó a que varios reporteros quisieran saber más de ella. Fue así como terminó brindando una entrevista en donde dio varios detalles sobre los espectáculos que brinda caracterizada como su artista favorita.

Danna Paola tiene una imitadora que es idéntica a ella hasta para cantar.

Según explicó la “gemela” de Danna Paola cada espectáculo que da es armado de acuerdo a las exigencias de sus clientes. Si bien puede cantar cualquier canción que le pidan, lo cierto es que suele preguntarles cuáles son sus temas favoritos a quienes la contratan para incluirlo en su repertorio. Su presentación incluye sonido y vestuario y pide “como 4 mil pesos”, reveló Anel Mp.