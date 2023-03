Cuál es la clásica comida argentina que enamoró a Úrsula Corberó

Úrsula Corberó, una de las estrellas más importantes de la actualidad, aterrizó este fin de semana en Buenos Aires, directamente desde Barcelona y luego de terminar de rodar 'El Cuerpo en Llamas', miniserie que empezó a filmar en septiembre del año pasado y que pronto se estrenará en Netflix.

Fiel a su estilo de infiltrarse entre la gente y evitar lo máximo posible el contacto con los flashes de la prensa, en medio del anonimato Úrsula llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y sorprendió con sus motivos de su llegada al país.

Úrsula Corberó llegó a Buenos Aires durante las últimas horas del sábado.

La novia del Chino Darín rápidamente se instaló en un hotel de Buenos Aires, sin dar demasiados detalles al respecto de su ubicación para no ser captada pero manteniendo a todos sus seguidores actualizados sobre sus novedades.

"¡Hola, Baires, vengo a rodar una peli, porque las mujeres facturan!. You Know! y se me han solapado todos los proyectos, pero estoy muy contenta y con ganas de quilombete, no os voy a engañar. Hehe", escribió la española a últimas horas del sábado.

Pero dentro de las actualizaciones de estado que hizo en sus stories, Corberó mostró su debilidad hacia una de las clásicas comidas de argentina: una tabla llena de empanadas de carne fritas.

Independientemente de que dentro del posteo también había otras exquisiteces de la gastronomía argentina, la actriz catalana hizo foco en las empanadas y escribió "Vale", junto a un emoji de corazón roto.

La debilidad de Úrsula Corberó es un clásico de la gastronomía argentina: empanadas.

Así, a pesar de su encanto por esta comida, Úrsula también le hizo saber a sus seguidores que no iba a poder desacomodarse tanto dentro de su estricta rutina de alimentación, y que dicho plato estaba fuera de lo que consume normalmente para mantener su extraordinaria figura.

En pareja con el hijo de Ricardo Darín desde hace siete años, ahora la artista se instalará durante los próximos días para filmar una película de la cual todavía no existen grandes detalles. Eso sí, su paso por el país no pasará desapercibido.