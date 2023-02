Quién es Eden Polani, la joven de 19 años que fue relacionada a Leonardo DiCaprio

Cuando todavía no está claro si sigue o no junto a Victoria Lamas y el vínculo que tiene con ella, Leonardo DiCaprio vuelve a involucrarse nuevamente con rumores de romance después de haberse filtrado una polémica y escandalosa foto junto a una joven.

Durante la semana pasada, DiCaprio fue visto junto con la modelo isaelí Eden Polani, de 19 años, ubicándose dentro de los titulares británicos más destacados por el vínculo romántico que tendrían.

Eden Polani fue vinculada a rumores de romance con Leonardo DiCaprio.

Polani sigue el patrón de novias jovencísimas del actor. De hecho Victoria, el vínculo amoroso más reciente de DiCaprio, tiene apenas 23, cuando recordemos que el actor cumplió 48 años el pasado mes de noviembre.

La última vez que Leo fue visto junto a Lamas fue el pasado mes de diciembre, por lo que algunos especulan con que esta joven modelo podría ser su nuevo amor. Es más, si hay algo que se destaca de esta joven es el enorme parecido con Victoria.

A pesar de la diferencia de edad, esto no es nada nuevo dentro de la vida del actor de Titanic ya que sabido es que acumula una larga lista de romances con chicas de 25 años o menos. Es más, esto también le ha valido varias críticas por parte del público.

Dato particular de esta historia es que Eden ha eliminado su cuenta de Instagram parcialmente, luego de todos los rumores que comenzaron a filtrarse sobre este acercamiento con DiCaprio. No obstante, con el correr de las horas volvió a reactivar su perfil social.

Según explicaron medios como el New York Post y Page Six, ambos protagonistas se encontraban celebrando una comida organizada por el cantante de Detroit Ebony Riley y compartieron tanto mesa como asiento el uno al lado del otro.