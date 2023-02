Pablo Montero se defiende de las acusaciones de abuso en su contra

El polémico actor Pablo Montero vuelve a estar envuelto en un nuevo escándalo. Esta vez fue denunciado por supuesto abuso sexual contra dos menores de edad en el estado de Chiapas. Las denunciantes aseguran que el hecho habría ocurrido después de que el también cantante les haya invitado a salir de fiesta luego de uno de sus conciertos.

Si bien un medio aseguró que la Interpol estaba tratando de localizar al artista, la Fiscalía General del Estado de Chiapas desmintió a través de sus redes sociales que estén buscando a Montero. "FGE desmiente que exista orden de aprehensión o de localización y/o presentación en contra de "Pablo Montero"", escribieron.

"Es falso que exista una orden de aprehensión y/o solicitud de colaboración de Interpol para la localización y/o presentación en contra de Óscar Antonio "N", de ocupación cantante, conocido como Pablo Montero. La FGE precisó que, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, recibió la denuncia en contra de Óscar Antonio "N", por su presunta responsabilidad en el delito de Violación, en agravio de Ximena "N"", informaron.

Según la Fiscalía General, el hecho ocurrido el 7 de enero pasado en el municipio de Tapachula está siendo investigado en estos momentos.

Pablo Montero fue acusado de abuso por dos jóvenes menores d edad.

Pablo Montero se defiende de las acusaciones

En una declaración para la revista “TVNotas”, Pablo Montero desmintió las acusaciones que se realizaron en su contra. "Yo no soy así y nunca voy a hacer eso. Yo voy y me voy a poner enfrente, me vale madre lo que digan, lo que pase, porque estoy consciente de lo que soy”, indicó el cantante.

Pablo Montero se defendió y descartó realizar una contrademanda.

El actor se mostró evidentemente molesto ante las acusaciones, sin embargo, aseguró que cooperará con las autoridades en la investigación. “Tengo a mis hijas, tengo mi familia, tengo a mi mamá, sufro mucho por mis cosas que me pasan, pero esto no me va a hacer temblar las piernas. No necesito a nadie que me asesore en este asunto, con la palabra es la verdad. Ya estoy cansado de limpiar mi nombre, no hice nada”, señaló Montero.

Asimismo, aseguró ser inocente y es por ello que no presentará ninguna contrademanda. “De verdad, me acabas de sacar mucho de onda, pero yo no tengo miedo de nada, ni a la cárcel ni a nada, lo que tengo que hablar lo diré con la verdad y la cara, la única vez que he estado en la cárcel, fue porque la cag…", finalizó Pablo Montero.