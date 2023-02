Cuál fue el trauma que le quedó a Jenna Ortega tras haber sufrido bullying

Jenna Ortega fue sin dudas la gran estrella que tuvo Hollywood y todo el mundo del espectáculo durante el pasado 2022. La protagonista de 'Merlina', la serie que es récord de reproducciones en Netflix (Wednesday en su título original), es sin dudas la figura de la actualidad.

Sin embargo, detrás de todo este mega talento y la fuerte exposición que tiene, no toda la vida de Jenna estuvo repleta de luces y grandes flashes. Lo cierto es que, a corazón abierto y como pocas veces lo hizo, la actriz confesó haber sufrido bullying en su etapa de colegio.

Todo se dio a raíz de una reciente entrevista que compartida a través de TikTok, en la que Ortega aseguró que se depila a diario el vello de sus brazos.

Pero esto no se trata de una costumbre que haya adquirido a nivel estético como parte de una imagen o siendo algo normal dentro de su rutina, sino que es un hábito que nació a raíz de los insultos que recibía por parte de sus compañeros en el colegio.

“Era muy peluda. Tengo el pelo oscuro. Soy latina. Recuerdo que estaba insegura sobre el vello de mis piernas, pero más sobre el de mis brazos”, comenzó explicando Jenna a través del compacto.

Luego añadió que una persona muy cercana a ella la había apuntado fuertemente con una comparación poco feliz: “Había una chica, a la que consideraba mi ‘amiga’, que me decía que tenía brazos de gorila. Así es como ella los llamaba, porque tenía el pelo muy largo en los brazos”.

Jenna Ortega sorprendió con una tremenda confesión.

“Cuando estaba en sexto curso, mi madre finalmente me dejó afeitarme las piernas, y me enseñó cómo hacerlo. Cuando salí del baño, se dio cuenta de que también me había afeitado los brazos”, contó Jenna dentro de su particular anécdota. En ese momento alegó que se sentía tan insegura al respecto que, simplemente, no había podido evitarlo.