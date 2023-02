Según una ex empleada, Shakira es una jefa “terrible, envidiosa y mala”

Desde que en junio de 2022 Shakira y Gerard Piqué anunciaran su separación luego de más de una década juntos y dos hijos en común, las opiniones se han polarizado entre las personas que apoyan las acciones de la colombiana y los que están del lado del jugador español. Esta grieta entre los fans se ha acrecentado con el lanzamiento de la última canción de la cantante en colaboración con el productor argentino Bizarrap, en la cual dispara un fuerte mensaje contra su ex pareja y su actual novia Clara Chía Martí.

Sin embargo, hay personas que definitivamente está en contra de la barranquillera y que no pierden la oportunidad de recordarle a la cantante que ella, en su momento, fue la “Clara Chía” que se metió en medio de la relación que mantenía el deportista con Nuria Tomás, y que también engañó a su ex novio, Antonio de la Rúa, con un muy joven Gerard Piqué.

La ex colaboradora de la colombina aseguró que Shakira es "terrible, envidiosa y mala".

Cristina Cárdenas puede presumir de que conoce muy bien en el ámbito laboral a la colombiana ya que fue una de las colaboradoras de Shakira y coordinadora en algunos de los videoclips que grabó la artista.

Lo cierto es que Cárdenas no tiene las mejores referencias ni recuerdos de su ex jefa, ya que reveló hace un tiempo en una entrevista que Shakira es la jefa “mala” que nadie quiere tener.

La ex empleada aseguró que nadie quiere trabajar con Shakira.

"A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido. ¡Ella es mandamás!", arremetió Cárdenas contra Shakira.

Al mismo tiempo, la colaboradora aseguró que la colombiana siempre tuvo aires de “diva” y que era bastante envidiosa. "Y si hay alguna mujer que destaca más que ella, la hace fuera del rodaje. Por eso es imposible trabajar a su lado, no quiere ir nadie a rodar con ella. La figuración se muere del fantástico y el equipo se desespera", reveló Cristina.

Asimismo, Cristina Cárdenas recordó que por el nivel de exigencia de la cantante, nunca se respetaban los tiempos de rodaje, cosa que incomodaba a los trabajadores. "Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las presas, acaba durante unas 17 horas". Así también, Cárdenas comentó que la cantante no tenía problema de echar del set de grabación a cualquier colaborador sin mediar palabras. "Tú no, tú fuera, así señalando con el dedo", expresó Cristina Cárdenas. Cabe destacar que con respecto a estas fuertes declaraciones de su ex colaboradora, Shakira nunca se ha pronunciado.