La condición que puso Reese Witherspoon para protagonizar Legalmente Rubia 3

En la década de los 2000 llegó a la pantalla Legalmente Rubia, una película que sorprendió a la audiencia y se convirtió en una de las chick flicks más famosas de la industria cinematográfica. En el rol de Elle Woods, la joven protagonista amante del rosa y que ingresa a estudiar abogacía para reconquistar a su ex novio, se encontraba Reese Witherspoon.

Aunque la estrella comenzó a trabajar en el mundo del cine desde pequeña, no podemos negar que este trabajo impactó de muy buena manera en su carrera cinematográfica. A tal punto, que los años pasan y el público sigue esperando el regreso de Elle. Para suerte de ellos, se está trabajando en Legalmente Rubia 3. Pero, ¿será que contará con la actuación de la actriz?

Desde hace cinco años, se encuentra Legalmente Rubia 3 en preparación. Pese a que el tiempo pasa y la película aún no salió a la luz, los fanáticos de esta producción están esperando con mucha felicidad nuevas noticias. Principalmente, si están vinculadas a Reese Witherspoon, la estrella de la historia.

La audiencia quiere saber si la famosa actriz volverá a interpretar el papel de Elle Woods. En una reciente entrevista, reveló que lo haría solamente con una condición: ¡quiere trabajar nuevamente con Jennifer Coolidge! Recordemos que la estrella dio vida a Paulette Bonafonté, la mujer que le hacía las uñas a la protagonista y con quien hablaba de sus problemas amorosos.

“No hay una tercera entrega sin Jennifer. Ella se merece cada una de las flores que está recibiendo en este momento, y es una de esas personas que tiene un talento tan natural y es divertida“, declaró la actriz durante una charla con Entertainment Tonight.

“Puedes darte cuenta de que la gente la ama porque ha hecho un gran trabajo en todo este negocio durante tanto tiempo. Es muy agradable verla vivir este momento increíble”, agregó refiriéndose al éxito que obtuvo Coolidge con The White Lotus, la serie de HBO Max.

Por el momento, se desconoce si la reciente ganadora al Globo de Oro estará en la película: “No sé nada. Quiero decir, no sé si quieren sorprenderme o algo así, porque escucho mucho sobre eso. Escuché que la guionista tiene esta increíble versión de nuestra próxima ronda, pero no lo he visto aún. Todavía no me hacen la llamada”.

Sin embargo, no podemos olvidar que Jennifer Coolidge ya repitió su papel de Paulette Bonafonté en el videoclip de Thank U Next con Ariana Grande. Por lo tanto, si su ajustada agenda se lo permite y el equipo se contacta con ella, podría regresar para la tercera entrega. Reese Witherspoon en Legalmente Rubia, la icónica chick flick.

Con respecto al guion de Legalmente Rubia 3, este cayó en manos de Mindy Kaling. Una artista que se destacó en The Office y que creó diferentes proyectos de comedia que actualmente se destacan por ser un gran éxito, como Yo Nunca en Netflix y The Sex Lives of College Girls en HBO Max.

De acuerdo con Pamela Abdy, una de las cabezas de MGM, la tercera entrega tendrá a Reese Witherspoon como protagonista y también como productora. La trama nos mostrará a Elle Woods a los 40 años, siendo madre y teniendo una carrera próspera.