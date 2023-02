Daniel Arenas y Adamari López se meten de lleno en el escándalo de Thalía

Thalía y Tommy Mottola se conocieron en 1999, luego de haber sido presentados por amigos en común. Aunque el empresario quedó fascinado con la actriz desde el primer momento, ella dudó mucho en concederle una cita y hacerse cargo de sus sentimientos. Finalmente, comenzaron una relación sentimental que los llevó a pasar por el altar y compartir muchos años juntos.

Desde entonces, siempre se han mostrado muy felices en diferentes eventos y también en las redes sociales. Debido a que eran una pareja muy pública, comenzó a llamar la atención la poca dinámica que existe entre ellos en la actualidad. Rápidamente, surgieron rumores de separación e infidelidad.

Todo comenzó hace unos días atrás, cuando Magaly Medina recibió en su programa a Ernesto Buitrón con quien habló sobre la vida amorosa de la cantante. Rápidamente, ambos hicieron hincapié en la supuesta infidelidad de Tommy Mottola.

“Thalía y Tommy estarían separados, no se ven tomas de ellos juntos desde diciembre del 2022, no hubo fotos por Navidad ni de Año Nuevo, no hay nada que indique que ellos siguen juntos cuando siempre han sido muy unidos”, expresaron los presentadores.

Al parecer, este distanciamiento entre la pareja se debe a que existe una tercera en discordia: se trata de Leslie Shaw, una mujer que era muy cercana a la cantante mexicana. “En las redes sociales cobró mucha fuerza este rumor. Leslie y Thalía tenían una relación muy cercana porque cantaron con Farina, una cantante colombiana, hicieron un tema que fue un bombazo para Leslie Shaw y Farina”, informaron.

La información que brindaron en dicho programa no tardó en llegar a las redes sociales, donde el rumor sobre una posible infidelidad creció mucho más. Ante el revuelo que se generó, el programa Hoy Día decidió debatir sobre este polémico tema y sobre las fuertes acusaciones que se están haciendo en contra de Shaw.

De esta manera, Daniel Arenas acusó a Magaly Medina y Ernesto Buitrón de haber informado sin pruebas que la cantante peruana habría tenido un affaire con el empresario. “¿Cómo demonio saben si fue Leslie si no hay pruebas?“, expresó muy furiosa Adamari López.

Luego, la presentadora decidió opinar más sobre la polémica y dio a conocer su punto de vista: “A lo mejor hay una crisis entre ellos y no necesariamente hay que acusar a otra persona”. Aunque por el momento la estrella mexicana no rompió el silencio, Leslie Shaw sí decidió hablar sobre las acusaciones.

En una reciente entrevista, la cantante fue consultada sobre este reciente escándalo. Lejos de evadir la respuesta, la intérprete decidió responder con la verdad: confirmó que nunca conoció a Tommy y que mantiene una relación de respeto con Thalía. De esta manera, todo parecería indicar que se trató de un rumor polémico y de mal gusto.