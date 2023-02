Alejandro Fernández ofreció un concierto estando completamente ebrio

En 2022, Alejandro Fernández estuvo en vuelto en algunas polémicas por sus cambios de look y por sus desplantes a la prensa mexicana, lo que le provocaron de cierta manera, una especie de veto de los medios especializados en espectáculos. Al parecer, las controversias del cantante continúan este 2023 y ahora se encuentre en el ojo del huracán debido a que el fin de semana pasado brindó un concierto estando completamente ebrio.

Alejandro Fernández se encontraba desconcertado sobre el escenario.

En uno de los videos que se viralizaron en redes, se lo puede ver a Alejandro Fernández en el escenario de un palenque, vistiendo pantalón y camisa negra, con el micrófono en la mano tratando de amplificar el sonido de una de las trompetas de su grupo musical. Lo que llamó la atención es que se lo nota desconcertado, con la mirada perdida y una actitud errática, evidenciando el estado de embriaguez en el que se encontraba el cantante.

No es la primera vez que Alejandro Fernández tiene problemas con el alcohol.

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron ante esta nueva polémica de Fernández, ya que cabe recordar, que no es la primera vez que el músico sube a un escenario estando borracho. "Niña ese hombre está en depresión por la ausencia de su papá. Eso es una pena que lleva dentro y piensa que el alcohol se lo alivia, Una pérdida no es fácil, él sigue de luto, esperando en Dios que venga a su vida ese bálsamo", "él necesita una intervención urgente", "Alejandro debe buscar ayuda profesional y los fans no deben comprar más boletos hasta que se recupere", "rayos, que pena; un hombre tan talentoso" y "es un ser humano como lo somos todos, nos podemos pasar de copas y hacer estupideces, dejen de juzgar", fueron algunos comentarios sobre lo ocurrido con el artista mexicano.

Los problemas Alejandro Fernández con el alcohol son reiterados, y cabe recordar que en una ocasión tuvo que ser bajado de un avión por haberse pasado de la raya con la bebida. Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado al respecto de este último episodio vivido el fin de semana pasado.