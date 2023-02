¿Alejandra Guzmán y Frida Sofía se podrían reconciliar?

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía están distanciadas hace casi dos años luego de que la joven influencer interponga una demanda en contra de su madre y su abuelo Enrique Guzmán, a quien señaló, en abril de 2021, de haberla tocado de manera inadecuada cuando era una niña. Esto provocó la ruptura en la relación entre la cantante rockera y su primogénita. Sin embargo, la intérprete de "Flor de papel" no pierde la esperanza de que algún día pueda haber una reconciliación. "Ojalá, Dios escuche, porque quisiera una reconciliación", mencionó Alejandra a la prensa.

La cantante aseguró que en esta etapa de su vida solo quiere mantener la tranquilidad y pasar tiempo con sus seres queridos. "No me pongo a pelear con nadie desde hace muchos años, pero evito tener broncas y sé con quién me llevo bien y con quien no", expresó Alejandra.

Alejandra Guzmán dice estar "tranquila".

"Entonces, como vibro ahorita en bonito trato de mantenerlo para mí y no meterme ni engancharme con cosas que no debo porque son ajenas a mí. Hay muchas cosas que separan, pero como tengo mi sangre bien Guzmán y tengo a mi madre sana ¡qué me importa!", enfatizó la cantante.

Hace casi dos años que Alejandra Guzmán y Frida Sofía están distanciadas.

Asimismo, Alejandra Guzmán aclaró que evita dejar de lado todos los rumores y comentarios negativos que circular a su alrededor. "Afecta mucho, porque sí es mi familia. Entonces, trato de no ver, no oír y callar, porque al final tengo una familia muy diferente y la amo. Amo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano también, siempre hemos estado juntos, toda la vida. Sé quién es quién. También hay gente que le importa otras cosas, lo material, la fama, los likes, cosas que a mí me valen. Mientras tenga mi música, mi familia y mi paz interna que digan misa", concluyó la rockera.