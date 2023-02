Qué es lo que agrega la versión extendida de la última película de Spider-Man

Cuando hablamos de películas que fueron muy esperadas en el 2021 y que lograron superar cada una de las expectativas de los espectadores, lo primero que se nos viene a nuestras cabezas es Spider-Man: No Way Home. Una vez más, Tom Holland volvió a colocarse en la piel de Peter Parker y se enfrentó a varios villanos en una aventura emocionante.

Lo más sorprendente de esta entrega fue que se enfocó en el multiverso. Por lo tanto, la audiencia pudo presenciar el regreso de otras versiones de Spidey como Tobey Maguire y Andrew Garfield. También estuvieron presente los villanos de estas entregas, los cuales siempre son recordados por los fanáticos.

Debido a que la película original fue una maravilla, los fanáticos estaban ansiosos por ver qué escondía la versión extendida que iba a lanzar más tarde Marvel. Finalmente, dicha producción salió a la luz unos meses después y volvió a ganarse los aplausos del público. Si no la viste, te contamos que contiene y por qué vale la pena verla.

Las escenas que contiene la versión extendida de Spider-Man: No Way Home

Una de las escenas que podemos encontrar en esta versión extendida está protagonizada por el agente Cleary de Control de Daños, quien le pregunta a Peter Parker sobre los incidentes ocurridos en un ferry y en el Monumento a Washington en la primera película de la trilogía.

Ante la consulta, el protagonista hace todo lo posible para explicar lo que ocurrió y revela que nunca tuvo la intención de causar daños. Al mismo tiempo, también se ve el interrogatorio de la tía May que termina siendo más extenso.

La audiencia también puede encontrarse con el cameo del hermano de Tom Holland en Spider-Man: No Way Home. Aunque se habían filtrado imágenes desde el set de rodaje, lo cierto es que dicha participación fue eliminada del corte original que llegó a los cines. De esta manera, con la versión extendida vemos a Harry Holland como un ladrón callejero que termina siendo detenido por el superhéroe.

Por otra parte, Marvel también agregó más escenas sobre el regreso a clases de Peter Parker y sobre los alumnos sabiendo que él es Spider-Man: vemos al profesor de gimnasia y compañeros acosándolo para que trepe una pared, y secuencias más largas sobre la entrevista que le hace Betty Brant para la televisión del instituto.

Los tres Spidey estuvieron presentes en Spider-Man: No Way Home.

La versión extendida también nos regala una escena del Daily Bugle informando la llegada de los villanos del multiverso, también más minutos de Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil, y también más diálogos e interacciones entre las tres versiones de Spider-Man. ¡Imposible perdérselo!

Por último, en esta nueva versión de Spider-Man: No Way Home nos encontramos con una nueva escena post-créditos. Se trata de una recopilación de videos de los estudiantes en los últimos cuatro años de instituto, donde Peter aparece en un segundo plano. De esta manera, el hechizo de olvido de Doctor Strange hizo que fuera un total desconocido pero no que desapareciera de las fotografías o momentos en los que estuvo presente.