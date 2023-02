La provocadora frase de Salma Hayek sobre Channing Tatum

En el 2012, Channing Tatum decidió llevar al cine su propia historia. De esta manera, el actor se encargó de crear Magic Mike; una película que hace hincapié en los años que trabajó como stripper. Como era de esperar, dicha producción se convirtió en un enorme éxito y hasta terminó lanzando una secuela en el 2015.

Después de muchos años, Mike Lane está de regreso para una tercera y última entrega. En esta oportunidad, el personaje principal se encontrará con una misteriosa mujer que le ofrecerá una oferta laboral que él no podrá rechazar. Detrás de este rol se encuentra la bella y talentosa, Salma Hayek.

Salma Hayek y una sensual frase sobre Channing Tatum

En los últimos días, la intérprete latina decidió participar del programa de Jimmy Kimmel. Durante la entrevista, fue consultada sobre este nuevo proyecto y sobre cómo fue trabajar con Channing Tatum. Lejos de quedarse callada, la actriz decidió revelar una anécdota que compartieron en el set de rodaje.

Salma Hayek recordó la vez que tuvieron que filmar juntos un baile erótico, y que sintió que su compañero “casi la mata“ mientras ensayaba sus movimientos sensuales. Sin lugar a dudas, grabar dicha escena fue muy emocionante para ella. Aun así, destacó que también fue desafiante y muy técnico.

De esta manera, hizo hincapié en un momento en particular de dicha escena erótica: cuando ella estaba completamente boca abajo, y su compañero se aferraba a ella mientras bailaba. “Al estar al revés, uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer”, recordó la estrella.

Al estar desconcentrada por los movimientos sensuales de Channing Tatum, Salma Hayek movió su cabeza hacia abajo y casi se golpea. Por suerte, su compañero de elenco la ayudó rápidamente: “Se aferró a mis pantalones, pero yo estaba muy preocupada porque mis pantalones se estaban yendo y no podía recordar si tenía ropa interior o no”.

La actriz tomó la rápida decisión de agarrarse los pantalones en lugar de bajar las manos para protegerse la cabeza. “Él estaba como, 'Levanta las manos', y yo dije, 'No, no, no, no'”, agregó. Eventualmente, otros integrantes del equipo tuvieron que ingresar a la escena para ayudar a la intérprete.

Salma Hayek y Channing Tatum en la alfombra roja de Magic Mike‘s Last Dance.

Ante esta situación, el actor se mostró frustrado con la forma en que Hayek manejó la situación. “Él dijo: '¿Qué te pasa?' Dije: '¿Qué me pasa? ¡Casi me matas!'”, explicó ella. Tras contar la anécdota, la actriz dejó en claro que claramente no estaba prepara para recibir un baile erótico por parte de su compañero. Esto se debe a que nunca había presenciado uno.

"Quiero decir, si vas a empezar en alguna parte, ¿por qué no Channing? Sabes qué, me lo merezco. Merezco que haya sido lo mejor porque tuve que hacer de stripper en tantas películas antes y ahora solo puedo sentarme y disfrutar. No me quito la ropa”, agregó entre risas.