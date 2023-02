La estrella de Hollywood que tuvo un romance secreto con Jessica Simpson

Cuando aparece una nueva y joven celebridad femenina en escena, existen galanes que “dejan crecer sus colmillos” y van al acecho de “carne fresca”. Con los métodos más variopintos, algunos con estrategias sutiles y elegantes, otros mediante la ostentación de sus bienes materiales, así como también están aquellos que avanzan con métodos delictivos, indeseables y más que reprochables.

Hubo una época que Jessica Simpson era una de esas nuevas celebridades. Sus primeros pasos como cantautora en los últimos años del siglo XX y su auge a inicios del nuevo milenio, con éxitos como I Wanna Love You Forever y I Think I'm In Love With You, le permitieron asistir a grandes eventos de la música, como a los MTV Video Music Awards en varias ediciones.

Fue en los VMAs del 2001 de que tuvo un acercamiento con uno de estos grandes galanes de Hollywood, y lo contó en un ensayo corto que escribió para Amazon Prime Stories, llamado Estrellas de cine: Siempre dicen que son solteros. Y en una entrevista con la revista People, reconoció: “¡Esta es una historia muy personal y realmente pensé que nunca la compartiría!”.

En ese momento, Jessica tenía 21 años, y era conocida por ser una bella rising star. El noviazgo que tenía con el músico Nick Lacey estaba en una pausa, y luego del evento, se fue a tomar un trago al bar del recinto, escoltada por su guardaespaldas. Una vez que terminó, se dirigió a su auto, y ahí fue cuando esta “estrella de cine” apareció.

“Vi que su rostro se iluminaba de repente al ver a alguien detrás de mí, y me giré para ver cómo la multitud se separaba de algún modo y una enorme estrella de cine se acercaba a nosotros en jeans y remera. Mi guardaespaldas había dicho que eran amigos, pero yo me pregunté si no estaría exagerando. A juzgar por el apretón de manos y el abrazo, el amor era real”, narró Simpson y, aclarando que ese galán le dijo a su custodio que ya la conocía, agregó: “Me dio un abrazo diferente que mantuvo unos segundos más de lo que yo esperaba. Mientras mi guardaespaldas hablaba, esta superestrella me miraba de arriba abajo, me desnudaba con la mirada”.

Luego de ese encuentro, comenzaron las charlas que desnudaron las intenciones románticas que ese súper galán tenía con ella. “Pensé: ‘Ah, esto es lo que se siente cuando te quieren levantar’, porque aparte de mi exnovio (Lachey), ningún hombre había sido tan honesto al mirarme de forma provocativa. Puso una mano en mi cadera y se inclinó para que pudiera oírlo mejor”, detalló y confesó: “Actué como una Cenicienta. Desearía poder decir que me estaba haciendo la interesante. Más tarde descubrí que eso era visto como ‘hacerse la difícil’”.

Luego de eso, Jessica se reconcilió con Nick Lachey y se casaron en 2002, dando inicio al reality show Newlyweds: Nick & Jessica, emitido MTV, que registró los primeros momentos del matrimonio. Cuatro años después, en 2006, se divorciaron y, totalmente libre, la cantante volvió a contactar a esta megaestrella, hasta lo besó en un hotel.

Sin rótulos, vivieron un noviazgo que se terminó cuando Simpson notó que ella era “su segunda opción”, ya que él no se separaba de su esposa a pesar de replicar diciendo que la relación “se estaba desgastando”. Si seguís con la intriga de saber quién es ese galanazo, hay que decir que ella nunca dijo el nombre, pero sí dejó claro que: “¡Sigue siendo una estrella de cine!”.