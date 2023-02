Esta sería la temática del cumpleaños de la pequeña Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa.

Alaïa, hija de la conductora Adamari López y el bailarín español Toni Costa, cumplirá 8 años el mes de marzo próximo, y es por ello que su mamá ya está planificando lo que será la fiesta de la pequeña.

En años anteriores, la opinión de Adamari había tenido más peso, sin embargo ahora, Alaïa ya habría elegido la temática para la fiesta de su cumpleaños.

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, la carismática conductora, comentó cual fue la elección de su hija. "Mi princesita ha decidido esta vez la temática de lo que será su fiesta y no se imaginan lo que eligió", dijo Adamari López.

Una muy pequeña Alaïa junto a sus padres, Adamari López y Toni Costa.

Asimismo, explicó que su hija tenía dos temas que le gustaban para decorar la celebración de su octavo cumpleaños. "Uno era de surfing porque es algo que quiere aprender. Y quería entonces que sus amiguitos en el colegio y sus amiguitos de toda la vida fueran con ella a una clase de surf. Es una excelente idea, pero no me garantizan que me pueden dar la clase porque si ese día llueve o si hay aguaviva pues no quiero que se le arruine el cumpleaños", expresó la también actriz.

La otra opción, que fue aprobada por Adamari, era realizar una fiesta temática sobre el universo de “Merlina Addams”, protagonista de la exitosa serie de Netflix. "No es una serie que yo pienso que es para niños de la edad de Alaïa, pero el personaje de Merlina Addams le gusta mucho. Hemos visto la serie, la hemos visto juntas porque pienso que no es una serie para niños, no es una serie que pueda ver ella sola sin una explicación de cosas que van pasando dentro de la serie", aclaró López.

Alaïa decidió que la temática de su cumpleaños sea sobre el universo de "Merlina Addams".

"Nos vamos a ir a un lugar donde vamos a buscar quizás un ambiente que se parezca a lo de la película y le vamos a dar un twist para que sea obviamente una fiesta de niños", señaló la ex pareja de Toni Costa.

El vestido de Alaïa

Alaïa también eligió el vestuario para lucir en ese día tan especial. "Ella quiere el vestido que usó Merlina para la fiesta que hubo del colegio y entonces están aquí haciéndole un toile para hacerle un vestido. Yo, por lo general, no visto a Alaïa de negro porque no es un color que tampoco me gusta para niños. El asunto es que ella quiere este traje en color negro. Le estamos haciendo el toile para entonces ir a comprar la tela y hacerle el vestidito", concluyó Adamari López.